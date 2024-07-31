Астрологічний прогноз на 31 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, який краще провести в спокійному режимі – без метушні та поспіху: досягти серйозних цілей все одно не вдасться, тому не варто марнувати час і сили.

Символ дня: Черепаха.

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір: зелений.

Щасливі камені дня: тигрове око, котяче око.

За якусь частину тіла відповідає: коліна.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, самі не пройдуть: чим раніше людина почне їх лікування, тим краще.

Харчування дня: небажано вживати грубу їжу з великою кількістю клітковини (цільнозерновий хліб, висівки, сочевицю та бобові) – вони можуть спричинити подразнення кишечника.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: один із найкращих днів для садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: не найкращий день для ворожіння.

Сни дня: сни нинішньої ночі найчастіше виявляються промовистими, та й особливих зусиль для розшифровки не вимагають.

Табу дня: не можна нікуди переїжджати, навіть якщо йдеться лише про іншу квартиру.

Цитата дня: «Природа не терпить порожнечі: там, де люди не знають правди, вони доповнюють її домислом»(Бернард Шоу).

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