Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 17 вересня?

Нинішній день – непростий час, протягом якого на нас буквально на кожному кроці можуть чекати спокуси (недаремно його символом є Змій-спокусник), пішовши на поводі у яких, можна згодом серйозно про це пошкодувати. Так, з'ївши, здавалося б, невеликий шматочок торта, можна запустити процес «придбання» зайвих кілограмів, а через дурість зрадивши кохану людину, розірвати важливі для стосунки. І той факт, що наша поведінка в такий час визначається не розумом і логікою, а пожадливістю та інстинктами, виправданням не є, та й виправити становище не допоможе, тому важливо чинити опір вчинкам такого роду щосили.

Козоріг

Козорогам можна – хоча б на якийсь час! – відкласти важливі професійні справи та трохи відпочити, найкраще – вирушити у подорож. Водночас абсолютно неважливо, яким воно буде близьким чи далеким, тривалим чи не дуже, все перераховане, як то кажуть, друге питання. Головне, щоб представники знака, які є головними трудоголіками зодіакального кола, забули про роботу та дозволили собі трохи розслабитись, щоб відновити життєві сили.

Читайте також: