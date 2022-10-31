Глухота у домашніх тварин: як розпізнати проблему та допомогти улюбленцю

У глухих тварин, особливо з вродженою глухотою, часто підвищена тривожність, агресивність, страхи, тому важливо розуміти, як допомогти їм.

Власники домашніх тварин найчастіше самі помічають зниження чи відсутність слуху домашнього улюбленця. У будь-якому випадку варто звернутися на прийом до лікаря, щоб зрозуміти причину глухоти і намагатися поліпшити якість його життя, каже ветеринарка і зоопсихологиня Лілія Лободіна.

Ознаки втрати слуху:

Улюбленець не реагує на звуки: двері, що відкриваються, шум на сходовій клітці, шелест пакета з кормом, звуки інших тварин, звуки іграшок;

Не відгукується на свою окличку і ваш голос;

Улюбленець під час сну не реагує на гучні чи несподівані звуки;

Менше грає, більше спить (понад 16 годин на добу);

Тварина може злякатися і навіть виявити агресію, якщо ви несподівано підійшли або торкнулися її.

Якщо глухота викликана отитом, алергією, отодектозом, гіперплазією, стороннім тілом, то можуть бути додаткові симптоми: трясіння вухами та головою, манежні рухи, різний розмір зіниць, нахил голови убік, виділення та неприємний запах з вух, хворобливість та агресія під час доторкання до вух та голови.

Медикаментозному лікуванню піддаються отити. Хірургічне лікування може знадобитися за наявності гіперплазії слухового проходу, новоутворень, сторонніх тіл.

Як поліпшити життя глухого вихованця?

У глухих тварин, особливо з уродженою глухотою, часто підвищена тривожність, агресивність, страхи. Вони можуть неправильно розпізнавати сигнали інших тварин, не чуючи гарчання. Ще одна особливість – підвищена вокалізація. М'явкати або гавкати вони можуть дуже голосно і часто гучність та інтонації не відповідають ситуації. Однак буває і так, що глуха тварина не видає звуків загалом.

Тому важливо навчитися спілкуватися жестами. Тварини згодом легко розпізнають безліч жестових команд, якщо раніше голосові команди собаці супроводжувалися жестами.

Глуху тварину дуже легко налякати, тому перш ніж погладити або взяти на руки свого улюбленця, особливо якщо він спить, варто переконатися, що той бачить вас і руку, що наближається.

У жодному разі не можна відпускати глухих тварин на самовигул, навіть на прогулянці в місті вихованець завжди повинен бути на повідку.

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