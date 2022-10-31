Глухота у домашних животных: как распознать проблему и помочь любимцу

У глухих животных, особенно с врожденной глухотой, часто повышенная тревожность, агрессивность, страхи, поэтому важно понимать, как ему помочь.

Владельцы домашних животных зачастую сами замечают снижение или отсутствие слуха у домашнего питомца. В любом случае стоит обратиться на прием к врачу, чтобы понять причину глухоты и постараться улучшить качество его жизни, говорит ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина.

Признаки потери слуха:

Питомец не реагирует на звуки: открывающаяся дверь, шум на лестничной клетке, шелест пакета с кормом, звуки других животных, звуки игрушек;

Не откликается на свою кличку и ваш голос;

Любимец во время сна не реагирует на громкие или неожиданные звуки;

Питомец меньше играет, больше спит (более 16 часов в сутки);

Животное может испугаться и даже проявить агрессию, если вы неожиданно подошли или дотронулись до него;

Если глухота вызвана отитом, аллергией, отодектозом, гиперплазией, инородным телом, то могут быть дополнительные симптомы: тряска ушами и головой, манежные движения, разный размер зрачков, наклон головы в сторону, выделения и неприятный запах из ушей, болезненность и агрессия при прикосновении к ушам и голове.

Медикаментозному лечению поддаются отиты. Хирургическое лечение может понадобиться при наличии гиперплазии слухового прохода, новообразований, инородных тел.

Как улучшить жизнь глухого питомца?

У глухих животных, особенно с врожденной глухотой, часто повышенная тревожность, агрессивность, страхи. Они могут неправильно распознавать сигналы других животных, не слыша рычание. Еще одна особенность - повышенная вокализация. Мяукать или лаять они могут очень громко и часто громкость и интонации не соответствуют ситуации. Однако бывает и так, что глухое животное не издает звуков вообще.

Поэтому важно научиться общаться жестами. Животные со временем легко распознают множество жестовых команд, особенно если ранее голосовые команды собаке сопровождались жестами.

Глухое животное очень легко напугать, поэтому прежде чем погладить или взять на руки своего любимца, особенно если он спит, стоит убедиться, что тот видит вас и приближающуюся руку.

Ни в коем случае нельзя отпускать глухих животных на самовыгул, даже на прогулке в городе питомец всегда должен быть на поводке.

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