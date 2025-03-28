Підживлення кущів: коли та як це робити

Підживлення кущів / © Credits

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Як правильно підживлювати кущі, які добрива вибирати та коли їх вносити, про це розповіли на сторінці зі садівництва babaolya_na_psevdo_cheh.

Важливість підживлення

Рослини, як і люди, потребують “підживлення” для нормального росту та розвитку. Без достатньої кількості поживних речовин, кущі можуть стати слабкими, менш стійкими до хвороб і в результаті не дадуть хорошого врожаю. Особливо це важливо для плодових та ягідних кущів, які потребують певних мікроелементів на різних етапах свого розвитку.

Коли підживлювати кущі

Час для підживлення залежить від сезону та типу рослин.

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Весна — саме у цей період рослини активно розвиваються. Це найкращий час для внесення органічних добрив, таких як компост або перегній. Внесення азотних добрив стимулює ріст зелені та формування нових пагонів.

Літо — це період активного цвітіння та плодоношення. У цей час рослинам потрібні додаткові поживні речовини, щоб підтримати ріст плодів і ягід. Зазвичай підживлюють калійно-фосфорними добривами, які сприяють гарному дозріванню плодів.

Осінь — після збору врожаю варто внести добрива, які містять калій та фосфор, для підготовки рослин до зимівлі. Це допоможе зміцнити кореневу систему та забезпечить рослини енергією для наступного сезону.

Як підживлювати кущі

Універсальне добриво — використання універсальних добрив підходить для більшості кущів, особливо якщо у вас різноманітні рослини у саду. Вони містять всі основні елементи, необхідні для нормального росту рослин. Підсипати добриво навколо кореня — найпростіший спосіб підживлення — це розсипати добрива навколо основи куща. У разі необхідності можна злегка “вмити” їх у землю чи полити рослину після внесення добрива. Розмітка землі — для того, щоб добриво рівномірно потрапляло до коренів, перед внесенням добре розпушіть ґрунт навколо куща. Це також допоможе поліпшити аерацію та водопроникність ґрунту. Додаткове поливання — після внесення добрива, обов’язково поливайте рослини. Це допоможе поживним елементам краще поглинатися корінням.

Як правильно вибрати добрива

Азотні добрива — сприяють швидкому росту зелені та формуванню нових пагонів, тому їх варто застосовувати навесні.

Фосфорні добрива — допомагають у розвитку кореневої системи та підтримують процес цвітіння та плодоношення. Використовуються переважно у період цвітіння.

Калійні добрива — важливі для підтримки здоров’я рослин та підвищення стійкості до хвороб. Вони особливо корисні восени, бо готують рослини до зимівлі.

Органічні добрива — компост, перегній та органічні рідини є чудовими джерелами поживних елементів для кущів. Вони також допомагають поліпшити структуру ґрунту.

Поради

Завжди використовуйте рукавички під час підживлення, щоб уникнути контакту з хімічними добривами, які можуть бути шкідливими для шкіри.

Уникайте перенасичення ґрунту добривами, оскільки це може призвести до зворотного ефекту та пошкодження кореневої системи.

Регулярно перевіряйте стан ґрунту — можливо, ваші рослини потребують додаткових мікроелементів.

Правильне підживлення кущів — це не просто важливий етап у догляді за садом, а й необхідність для забезпечення здоров’я рослин і високого врожаю. Вибір правильного добрива та дотримання графіку підживлення допоможуть вашим кущам бути міцними, здоровими та продуктивними протягом усього сезону.