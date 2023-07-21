Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Якщо ви шукаєте новий літній манікюр, який був би ніжним, але мав би веселий вигляд на нігтях і підходив під усі образи — ця добірка вам сподобається. Ми зібрали для вас кілька ідей з ягідним та фруктовим дизайном, а також нові варіації французького манікюру.

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