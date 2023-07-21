Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Ці дизайни будуть піднімати настрій та доповнювати ваші літні образи.
Якщо ви шукаєте новий літній манікюр, який був би ніжним, але мав би веселий вигляд на нігтях і підходив під усі образи — ця добірка вам сподобається. Ми зібрали для вас кілька ідей з ягідним та фруктовим дизайном, а також нові варіації французького манікюру.
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