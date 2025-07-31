Тарт із ягодами: рецепт ідеального десерту

Тарт із ягодами / © Associated Press

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Зміст Інгредієнти Основа Начинка Додатково Приготування Поради

На сторінці tastystories.feed розповіли, як приготувати ідеальний тарт із замороженими ягодами, хрустким мигдалем і ніжною вершково-сметанною начинкою. Гарантуємо, він стане фаворитом вашої кулінарної колекції.

Тарт — це класичний французький десерт. Його назва походить від французького слова tarte, яке означає відкриту випічку з основою з тіста та солодкою чи солоною начинкою. Хоча найвідоміші у світі тарти — яблучні чи лимонні, ягідні варіації давно стали невіддільною частиною європейської, а тепер і української домашньої кулінарії.

Інгредієнти

Основа

Борошно 200 г

Вершкове масло 120 г

Цукор 90 г

Жовток 1 шт.

Сіль 0,5 ч. л

Начинка

Сметана 15% 200 мл

Маскарпоне 150 г

Яйце 1 шт.

Цукрова пудра 80 г

Крохмаль (картопляний чи кукурудзяний) 20 г

Додатково

Заморожені ягоди (малина, чорниця чи мікс) 200–250 г

Мигдальні пластівці 30 г

Приготування

Змішайте борошно, сіль і цукор у великій мисці. Додайте порізане кубиками холодне масло та перетріть усе руками чи блендером у крихту. Додайте жовток і швидко замісіть тісто. Воно буде крихким, але піддатливим. Викладіть тісто у форму, рівномірно розподіліть його по дну та бортиках. Проколіть виделкою. Поставте форму з тістом у холодильник на 15–20 хв. Духовку розігрійте до 180°C. Випікайте основу 15 хв, доки вона злегка не підрум’яниться. У мисці змішайте сметану, маскарпоне, яйце, цукрову пудру та крохмаль. Збийте міксером до однорідної кремової текстури. Вилийте начинку на підпечену основу. Рівномірно розподіліть заморожені ягоди. Посипте зверху мигдальними пластівцями. Поверніть тарт у духовку та випікайте 30–40 хв за 180°C, доки крем не «схопиться», а верх не стане злегка золотистим. Дайте тарту повністю охолонути у формі.

Поради

Якщо не маєте маскарпоне, сміливо замінюйте більшою кількістю сметани.

Можна використовувати будь-які ягоди: ожину, вишню, суницю, лохину чи мікси.

Щоб тарт не мав зайвої рідини, ягоди не потрібно попередньо розморожувати.

Тарт краще смакує наступного дня охолодженим.

Цей ягідний тарт приклад того, як із простих продуктів можна створити вишуканий французький десерт у себе вдома. Ніжна начинка, хрустка основа та яскрава ягідна кислинка — ідеальний баланс смаку. Спробуйте один раз і вам захочеться повторити ще не раз.

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