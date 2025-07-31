В Україні змінили правила військового обліку для частини медиків – деталі

Військовий медик / © Командування Медичних сил Збройних Сил України

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Уряд удосконалив правила військового обліку для осіб із медичною та фармацевтичною освітою.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Зміни внесені до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), затвердженого постановою Кабміну від 23 лютого 2022 року №154.

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Відтепер чоловіки, які досягли 25 років, більше не зобов’язані з’являтися до ТЦК для зміни статусу з призовника на військовозобов’язаного. Протягом 30 днів дані про них автоматично вноситимуться до Єдиного державного реєстру, після чого їм буде присвоєно первинне військове звання — “солдат (матрос) запасу”.

Також змінено строки подання інформації щодо жінок із медичною або фармацевтичною освітою. Тепер заклади освіти мають подавати списки таких випускниць до ТЦК протягом 7 днів після завершення навчання, тоді як раніше це потрібно було робити за два місяці до випуску.

Також раніше повідомлялось, що Міноборони України розширило програму “Контракт 18-24”. У межах програми уряд запускає спеціальний напрям для операторів дронів зі строком служби 2 роки, виплатою в 1 млн грн та відстрочкою після служби.