Дуже яскрава колекція Kenzo сезону осінь-зима 2021-2022

Колекція знаменитого бренду Kenzo вийшла дуже молодіжної та навіть показана була динамічно.

Колекція Kenzo прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 виконана португальським дизайнером Феліпе Олівейра Баптіста в спортивному стилі. Всі речі в ній унісекс і оверсайз.

Колір

Колекція Kenzo прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Ця колекція вражає яскравістю фарб і сміливістю кольорових поєднань.

Колекція Kenzo прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Принтів багато і кожен з них заслуговує на увагу. Смугастий принт особливо гарний в яскравому варіанті. Також дуже ефектний вигляд мають великі квіти і орнамент з дрібних квітів. Не менш виразні і графічні принти. Присутяй також клітинка.

Фактури і тканини

Колекція Kenzo прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Вовна, шовк, плащівка, трикотаж і бавовна складають основу колекції. Дуже багато дутих стьобаних курток і навіть спідниць.

Фасони і силуети

Колекція Kenzo прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Колекція в цілому зшита в спортивному стилі і, як ми вже сказали, більшість речей в ній унісекс і оверсайз.

Колекція Kenzo прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Спортивні куртки, штани, худі і толстовки поєднуються зі спідницями і трикотажними комбінезонами, що нагадують гімнастичні та спортивним взуттям. Зверніть увагу на капюшони з дутим валиком, вони мають дуже незвичний вигляд.

Аксесуари та деталі

Колекція Kenzo прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Чоботи, що нагадують за формою лижні черевики, обіцяють стати хітом майбутнього сезону.

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