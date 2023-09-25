Костюми, багато торочки та текстурна шкіра: Модний дім Tom Ford презентував колекцію весна-літо 2024

Новому дизайнеру вдалося поєднати у цій колекції класичні коди бренду та сучасні тенденції.
У Мілані в рамках Тижня моди відбувся показ колекції прет-а-порте весна-літо 2024 року Модного дому Tom Ford. За 18 років існування бренду цього року колекція була створена вперше без самого Тома Форда — цього року він пішов з посади креативного директора однойменного Модного дому, створеного ним самим і продав його компанії The Estee Lauder.
Новим креативним директором бренду став Пітер Хокінгс, який співпрацював з Фордом протягом понад 25 років ще з часів Gucci. Тому цей показ став одним із найочікуваніших у Мілані.
Хокінгс в результаті представив стильну колекцію дуже у стилі бренду, оскільки на подіумі були представлені нові інтерпретації легендарного оксамитового костюма створеного Фордом у 90-х, міні-шорти, труси, трикотажні сукні, бахрома, шовкові сорочки, текстурна шкіра та масивні золоті.
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