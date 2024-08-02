Ukrainian Fashion Week 2024: стали відомі дата і програма події

Ukrainian Fashion Week вперше після початку повномасштабного вторгнення повертається до України.

Задля підтримки української fashion-індустрії і посилення голосу України у світі команда Ukrainian Fashion Week проводить 55-й сезон від 1 до 4 вересня у Києві.

"Ракетні атаки, сирени повітряної тривоги, відключення електроенергії – це щоденні виклики, з якими живе наша країна. Але попри все це, попри біль і втрати, відданість нашій справі залишається непохитною. Майже 50 українських брендів підтримали наше рішення провести цей сезон в Україні.

Ми високо цінуємо солідарність глобальної індустрії моди, яка допомогла нам вистояти у ці складні часи. Об’єднавшись, українські дизайнери та Ukrainian Fashion Week разом пройшли складні два з половиною роки повномасштабної війни, представляючи Україну в усьому світі та зберігаючи нашу індустрію під час чотирьох International seasons у межах Ініціативи Support Ukrainian Fashion. Сьогодні ми демонструємо світові нашу творчу силу і мужність, повертаючи Ukrainian Fashion Week до Києва", – сказала співзасновниця та CEO Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

Спільною благодійною ініціативою всіх учасників Ukrainian Fashion Week SS25 стане збір коштів на обладнання для паліативного відділення ветеранів у Реабілітаційній клініці Святенко (с. Циблі, Київська область). Гості UFW зможуть долучитися до збору, зробивши донат за QR-кодом, розташованим на локаціях подій.

Емоційним віддзеркаленням нової реальності стане спеціальний простір на основній локації UFW SS25. Інсталяція представить образи українських модних брендів, які втілили творчу рефлексію дизайнерів на виклики нашої воєнної доби. Ці образи продемонструють вплив і відповідальність культури у часи війни. Особливою складовою спеціального простору стане портретна галерея наших колег, які залишили мирні професії в індустрії та пішли на фронт. Це подяка кожному, хто щодня наближає нашу перемогу, але водночас був, є і буде невід’ємною частиною української модної спільноти.

"Ми сподіваємося відкрити новий вимір дизайну та закликати всіх відчути його формотворчу силу. Дві великі інституції демонструють, що таке єднання дії.

Об’єднуючись, Kyiv Design Week та Ukrainian Fashion Week створюють широку платформу для роздумів і творчої взаємодії, аби розпочати діалог представників креативної сфери", — коментують куратори Kyiv Design Week Анастасія Білецька та Ярослав Белінський.

Kyiv Design Week – подія, яка втілює багатовимірний потенціал українського дизайну, вже вдруге відбудеться у Києві від 28 серпня до 4 вересня.

У межах офіційної програми Тижня моди 1 вересня у книгарні "Сенс на Хрещатику" відкриється перша в Україні виставка політичних прикрас "Brave to Live". Цей проєкт присвячений людській стійкості перед обличчям війни. Виставка побувала на Munich Jewelry Week та Lisbon Jewelry Biennial. Тепер, у розширеному форматі, вона стане частиною Ukrainian Fashion Week і триватиме від 1 до 4 вересня.

У межах UFW працюватиме відкрита освітня платформа Schooll of Art x Craft. Присвячена викликам, із якими стикається українська мода та українська культура під час війни, ця подія, що відбудеться 3 вересня, збере вітчизняних та міжнародних експертів, а також фахівців фешн-індустрії для обговорення питань збереження та популяризації нашої культурної спадщини.

У програмі Українського тижня моди зʼявиться новий формат – trade show, у якому нинішнього сезону візьмуть участь 15 українських брендів одягу та аксесуарів. Відтепер trade show стане постійним форматом UFW і буде розширювати кількість запрошених брендів.

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