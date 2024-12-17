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Королева Камілла дала цінну пораду принцесі Кейт щодо принца Вільяма: що вона сказала

Королева Камілла дала цінну пораду принцесі Кейт щодо принца Вільяма: що вона сказала

Принцеса Уельська Кейт та королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Камілла одного разу дала Кейт Міддлтон мудру пораду про те, як створити щасливий шлюб із членом королівської родини. Вважається, що принцеса Кейт прийняла пораду до уваги та втілила у життя.

Королева Камілла поділилася секретом, про який знала з власного досвіду. 

Не секрет, что Камілла привернула увагу тодішнього принца Чарльза на матчі з поло 1970 року,  підкоривши його зухвалою фразою: "Моя прабабуся (Аліса Кеппел) була коханкою твого прапрадіда. Я відчуваю, що у нас є щось спільне", цитує журнал Ok!

У книжці автора Роберта Лейсі "Битва братів" він розповів:

"Камілла зізналася Кейт, що секрет того, як утримати зайнятого принца, полягає в тому, щоб підлаштовувати свій графік — по суті, все своє життя під нього. Кетрін, очевидно, взяла до уваги цю пораду і допомогла Вільяму стати тим щасливим принцем, яким він є сьогодні".

Принцеса Уельська Кейт та королева Камілла / © Getty Images
Принцеса Уельська Кейт та королева Камілла / Фото: Getty Images

Кейт та Вільям Уельські у шлюбі вже понад 13 років. Цей рік став важким для пари, але принц виявив неймовірну підтримку своїй дружині, коли вона зіткнулася з проблемами зі здоров'ям. А в їхньому сімейному відео, яким Кейт поділилася у вересні багато королівських шанувальників помітили, наскільки тактильними Вільям і Кейт стали одне до одного.

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