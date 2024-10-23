На короля чхнула альпака: як Чарльз відреагував на конфузну ситуацію

Під час нещодавнього візиту короля Чарльза та королеви Камілли до Канберри з монархом трапилася кумедна ситуація.

Короля та королеву прийшли привітати доброзичливці. У натовпі була також альпака, яку привів хтось із людей. Коли Чарльз проходив повз неї, альпака чхнула, забризкавши короля.

Дев'ятирічний альпака на ім'я Гефнер із золотою короною на голові викликав справжній переполох, коли голосно чхнув, коли Чарльз погладив його по носі, що викликало сміх у монарха.

Його господар Роберт Флетчер вважає свою альпаку твариною, яка надає підтримку благодійним організаціям та будинкам для людей похилого віку.

Король Чарльз у Канберрі / Фото: Getty Images

"Моя дружина знайшла корону і подумала, що вона йому пасує. Я гадаю, він дуже любить свою корону. У нього багато вбрань, але це особливий день, тому він також у костюмі та краватці-метелику. Гефнер вже зустрічався з кількома знаменитостями, але це король. Він хоче зустрітися із королем. Він не кусається і не плюється. Він завжди поводиться якнайкраще. І він - альпака, який виступає за монархію", - сказав Флетчер, цитує його слова mirror.

Мабуть, цього разу щось пішло не так, плюватися альпака, звичайно, не став, але чхнув на короля. На щастя, Чарльз зовсім не розсердився, а поставився до ситуації з розумінням і гумором.

Королева Камілла та король Чарльз в Австралії / Фото: Associated Press

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