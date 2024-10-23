Їй сьогодні 40: згадуємо красиві образи топмоделі Ізабель Гулар

Ізабель народилася 1984 року в Сан-Карлус, Бразилія. У неї італійське та бразильське коріння. Працювати моделлю почала у 14 років. 2005 року вийшла на подіум під час знаменитого Victoria's Secret Fashion Show, а 2006-го стала одним із "ангелів" бренду.

Ізабель має прекрасне почуття стилю. Вона любить вбрання, яке підкреслює її ідеальну фігуру.

На червону доріжку кінофестивалю Канна перед прем'єрою фільму "Бітлджюс Бітлджюс", режисером якого став Тім Бертон, она одягла чорну сукню-бюст'є зі стразами від бренду Ermanno Scervino.

Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

На прем'єру нової екранізації роману "Граф Монте-Крісто", що відбулася в рамках Каннського кінофестивалю, модель прийшла у сукні від бренду Zuhair Murad із колекції осінь-зима 2023 року.

Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

Під час зніманнь на яхті Гулар позувала у розкішній небесно-блакитній сукні від LaQuan Smith, крізь напівпрозору тканину якої просвічувалася її спідня білизна. Образ моделі доповнювали браслети з діамантами від Tiffany та сонцезахисні окуляри.

Фото: Instagram Ізабель Гулар

На вечірку LuisaViaRoma for Unicef в Eden Rock на Сент-Барті Ізабель одягла сріблясту сукню фасону "риб'ячий хвіст" з розсипом паєток.

Ізабель Гулар / Фото: Getty Images

А на благодійному вечорі, який відбувся в рамках 75-го міжнародного Каннського кінофестивалю, Гулар сяяла в розкішній золотій сукні з пікантним декольте і вирізами на талії.

Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

На прем'єру франко-голландської картини "Спокуса" Ізабель обрала білу сукню від італійського бренду Etro. Воно було зі шлейкою на одне плече і гарним фігурним вирізом на спині, який прикрашала облямівка з каміння.

Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

Тримати себе у формі їй допомагає спорт, вона зізнається, що поставила собі за мету займатися спортом щодня протягом години, незважаючи на те, як завантажений день. Серед спортивних вправ вона виділяє бічну планку з обертаннями, скручування у планці та присідання з еспандером. Також Гулар любить практикувати йогу.

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