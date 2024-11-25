Сміливий образ: княгиня Шарлін вийшла на доріжку у сукні з пікантним декольте

Княгиня Шарлін відвідала церемонію вручення премії World Rugby Awards 2024, що відбулася у Sporting Monte-Carlo у Монако.

46-річна дружина князя Альбера II з'явилася на доріжці у вишуканій сукні-блейзері з пікантним декольте, з розсипом каміння від Alexander McQueen.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

У руках княгиня тримала мініатюрний клатч, у неї був червоний манікюр і квіткові сережки з діамантами у вухах.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Цей розкішний вихід відбувся лише за кілька днів після того, як Шарлін опинилася в центрі уваги під час Національного дня Монако, де вона з'явилася разом зі своїм чоловіком, князем Альбером II, та їхніми близнюками, принцом Жаком та принцесою Габріеллою. Там Шарлін з'явилася у бузковому костюмі-двійці, ймовірно пошитому на замовлення брендом Louis Vuitton, а також взула туфлі-човники і в руках тримала клатч.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

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