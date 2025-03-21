У білій блузці та смарагдовому сарафані: королева Камілла влаштувала прийом у замку Гіллсборо

Королева Камілла організувала прийом у замку Гіллсборо в Белфасті, під час їхнього із королем Чарльзом III візиту до Північної Ірландії.

Прийом був організований для жертв домашнього насильства та служб підтримки. Королева Камілла приїхала в красивому смарагдовому сарафані, який поєднувала з білою блузкою з оборками на рукавах та комірі та взута у високі замшеві чоботи на підборах.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Образ Її Величність доповнила красивими сережками-висячками від свого улюбленого французького бренду Van Cleef & Arpels. Вона мала легкий макіяж на обличчі з чорними стрілками на повіках і бальзамом підкреслила губи. Також королева зробила бездоганне укладання.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вчора Чарльз та Камілла побували у пекарні Hunters Bakery, якій 200 років, де вчилися готувати шотландські оладки Ulster Scots.

А днем раніше у Белфасті вони спробували традиційний віскі у барі The Friend at Hand.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

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