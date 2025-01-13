У бежевому total look і з собакою: Наомі Воттс папараці заскочили в аеропорту

Наомі була одягнена в бежевий total look: широкі штани, джемпер під яким виднілася біла сорочка, об'ємне пальто з поясом і взута в кросівки. Біляве волосся Воттс було зібране в недбалий хвіст, а на обличчі у акторки були окуляри від сонця в чорній оправі. На повідку вона вела свого маленького собаку на прізвисько Ізі.

Наомі Воттс / Фото: Getty Images

Раніше ми вже розповідали вам її історію. Раніше собака мешкав у притулку в Техасі. Після урагану Гарві тварин з притулку перевезли, щоб звільнити місце для постраждалих тварин і тепер ними опікувалася організація Home For Good Dog Rescue і намагалася знайти сім'ю. Допомогти прилаштувати Ізі вирішили у шоу Live! з Kelly & Ryan. Колишній партнер Воттс — актор Лів Шрайбер — брав участь у цій програмі і під час знімань "усиновив" двох однакових собак. Одного вихованця він узяв собі, а другого подарував Наомі та їхнім спільним синам.

Тепер акторку часто можна побачити на прогулянках із собакою, папараці люблять їх фотографувати.

Наомі Воттс / Фото: Getty Images

Наомі Воттс / Фото: Getty Images

Читайте також: