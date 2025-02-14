Що ми знаємо про День святого Валентина

День святого Валентина або День усіх закоханих – увійшов в наше життя не так давно – лише кілька десятків років тому. Менше з тим ми вже звикли до того, що це свято символізує

Ми вже звикли до того, що День святого Валентина символізує початок або надію на початок весни, і охоче даруємо одне одному "валентинки", шоколадні цукерки і плюшеві іграшки. А що ми знаємо про День усіх закоханих?

Дві легенди – дві складові частини свята

Як і чому з'явився День святого Валентина? Згідно з однією з легенд романтичне свято зародилося в античні часи, точніше в Стародавньому Римі. Воно був складовою частиною еротичного фестивалю, Луперкалії, який проводився на честь богині "палкого" кохання Юнони Фербуа і напівбога Фавна і відзначалося щороку в той самий день – 14 лютого. Причиною появи фестивалю взагалі та Дня усіх закоханих зокрема стала демографічна катастрофа, яка загрожувала Стародавньому Риму: з кожним роком в імперії народжувалося все менше дітей, і вона буквально вимирала. Римляни звернулися до Оракула, з яким звикли звіряти всі важливі рішення, і він порадив під час Луперкалії проводити обряд, спрямований на збільшення народжуваності. Він полягав у тому, що голі чоловіки бігли вулицями та били зустрічних жінок ременями зі шкіри жертовного цапа, а ті, своєю чергою, не тільки не ховалися, але і намагалися отримати якомога більше ударів – вони вірили, що це допоможе їм завагітніти. День усіх закоханих був такий популярний у римлян, що його, на відміну від інших язичницьких свят, не скасували навіть у часи християнства.

Друга – більш поширена – легенда розповідає про таємне вінчання закоханих пар. Якщо вірити їй, римський імператор Клавдій II, який правив у 268-270 роках нашої ери, вкрай негативно ставився до особистого життя солдатів своєї армії – на його глибоке переконання, самотні воїни не витрачають енергію на побачення і страждання, воюють краще, ніж "обтяжені" сім'єю. Але, оскільки не можна змусити людей не кохати, вони все одно шукали спосіб з'єднати свою долю. Єпископ Валентин, всупереч волі всесильного імператора, таємно вінчав закоханих, за що був ув'язнений, а згодом і страчений – це відбулося 14 лютого 269 року нашої ери. Перед смертю він написав доньці свого тюремника, прекрасній дівчині на ім'я Джулія, в яку закохався, першу в історії "валентинку" – своє визнання в романтичних почуттях приречений на смерть єпископ підписав словами: "Твій Валентин". За свою благородну місію він був канонізований, але в ХХ столітті виключений із сонму святих – сучасні богослови вирішили, що його заслуги перед католицькою церквою не доведені.

"Пташине весілля"

День усіх закоханих не просто так відзначають саме 14 лютого – в Англії вважають, що саме в цей день починається весна, хоча за календарем до неї ще рівно два тижні. Причиною такого переконання є той факт, що в День усіх закоханих у птахів починаються шлюбні ігри, внаслідок чого вони готуються вити гнізда, у мешканців Британії щодо цього є навіть старовинна приказка: "У День святого Валентина всі птахи з'єднуються в пари і грають весілля".

"Валентинки", троянди, шоколад і плюшеві серця

У Дня всіх закоханих є свої правила, які диктують, як його відзначати і що дарувати. Напередодні свята у магазинах, кіосках та на вуличних розкладках з'являються його численні атрибути.

"Валентинки". Насамперед, це "валентинки" – вітальні листівки у формі сердечок, різних розмірів і кольорів, вже підписані або з порожнім полем для привітання. Першими авторами віршованих рядків на "валентинках" вважаються французи, а самі листівки – після новорічних і різдвяних – посідають друге місце в світі з продажу.

Червоні троянди. Головна квітка Дня святого Валентина – червона троянда, швидше за все, такий вибір обґрунтований тим, що в садах Північної півкулі в цей час нічого не росте, зате в квіткових магазинах продається величезна кількість тепличних троянд. В США 14 лютого продається більше ста мільйонів цих квітів.

Шоколад. З солодощів у День усіх закоханих найпопулярнішим завжди був і залишається шоколад – набори чи шоколадки і цукерки у вигляді сердечок. Цю традицію ввели в ужиток італійці, які називають День святого Валентина "солодким святом". Тільки американці в цей час щорічно витрачають на них близько семисот мільйонів доларів, а в усьому світі шоколаду продається більш ніж на мільярд доларів.

Плюшеві серця. Серце здавна вважається органом, в якому зосереджені почуття, а червоне – колір людської крові – "відповідає" за кохання, тому, обмінюючись плюшевими серцями цього кольору, вони зізнаються одне одному в коханні.

Мережива. Можливо, не найпоширеніший, але найбільш символічний подарунок на День святого Валентина – мережива: слово lace (мереживо) походить від латинського laques (потрапити в пастку), тому вважається, що мережива – прекрасний спосіб заплутати серце коханої людини в свої сіті. Їх можна наклеїти на листівку-"валентинку" або зав'язати мереживною стрічкою подарунок.

Країнами і континентами

У різних країнах свої традиції святкування Дня святого Валентина. У Фінляндії та Естонії його називають "днем друзів", коли визнання в ніжних почуттях роблять один одному не тільки закохані, але й добрі приятелі. У Нідерландах в цей день жінка може запропонувати чоловікові одружитися на ній, у разі відмови він повинен купити їй сукні з натурального шовку. В Японії день всіх закоханих вважається чоловічим святом – слабка стать робить сильній подарунки, а не навпаки. У Німеччині це день душевнохворих людей – психіатричні клініки прикрашають червоними квітами і стрічками, а в лікарняних церквах служать служби за їхнє одужання. На Ямайці 14 лютого святкують так звані "голі весілля", під час яких пари йдуть під вінець в чому мати народила. В Ірані, Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах День святого Валентина вважається гріховним і перебуває під забороною. Через його святкування накладаються великі грошові штрафи.

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