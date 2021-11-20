Сім головних правил спілкування в Tinder

Tinder — застосунок, який завоював місце в ґаджеті практично кожної людини, яка замислюється про знайомство.

З кожним роком Tinder з просто застосунку для знайомств (водночас варто звернути увагу, що замислювався він як застосунок для легких знайомств серед молоді) перетворюється практично на соціальну мережу.

В голові одразу запитання: "Які можуть бути правила? Все ж просто". Але, як показує практика і досвід користувачів, правила або рекомендації все ж є.

Валентина Гуторова, професійна сваха і міжнародний сертифікований matchmaker, засновниця міжнародного сайту знайомств ukrainianrealbrides.com сформулювала для нас 7 головних правил знайомств у Tinder.

1. Спілкування в Tinder передбачає легкий флірт, тому не рекомендується розповідати в подробицях всю свою особисту трагедію зовсім незнайомій людині. Повірте, весь трагізм вашого життя краще залишити за межами застосунку або, ще краще, розповісти своєму психотерапевту.

2. Не проводьте в листуванні 24/7. Я завжди рекомендую виділяти годину на день, коли ви будете перевіряти свої вхідні повідомлення і відповідати на них. Людина, яка цілодобово онлайн, стає менш цікавою. Таймменеджмент актуальний навіть в онлайн-знайомствах!

3. Ніколи не повідомляйте онлайн-знайомим свою домашню адресу, графік свого перебування вдома, адресу вашої роботи, номер авто. Ваша особиста безпека — це ваша відповідальність! Tinder — це величезне скупчення людей, і варто пам'ятати, що не кожен користувач саме та людина, за яку себе видає.

4. Якщо ви знайомитеся з людиною з одного регіону, не зависайте в листуванні занадто довго. Якщо людина вам цікава, починайте спілкуватися в месенджерах, дізнавайтеся більше одне про одного, переходьте до живого спілкування і будуйте стосунки поза віртуальним світом.

Валентина Гуторова професійна сваха і засновниця міжнародного сайту знайомств ukrainianrealbrides.com

5. Не перетворюйтеся на Шерлока Голмса. Буває так, що буквально після недовгого листування виникає сильна симпатія. Кілька разів поспілкувалися, і людина сподобалася, а через деякий час вона просто припинила вам відповідати і заходити онлайн. Велика помилка — її пошук на інших майданчиках (Instagram, Facebook, Mamba та інші). Більш неправильним вчинком буде (якщо ви її знайшли) влаштовувати стеження, що і коли вона виставила, кому лайкнула фотографії і т.д. Не залучайте себе в цю невротичну гру! Розслабтеся! Tinder — це насамперед легке спілкування між людьми, які шукають собі компаньйона для комунікації, а не серйозний шлюбний сайт знайомств.

6. Перед особистою зустріччю з вашим новим приятелем з Tinder я завжди рекомендую зробити коротенький відеодзвінок, щоб ваша перша зустріч не стала розчаруванням року! Буває так, що чоловіки з різних причин не хочуть виставляти свої справжні фотографії. Щоб замість Бреда Пітта не прийшов Михайло Галустян, можна здійснити короткий відеодзвінок, а ще краще — відеоповідомлення. Так ви будете впевнені на 100% в своєму намірі зустрітися в житті і не захочете піти через 15 хвилин після початку побачення.

7. Не зависайте в Tinder! Tinder — це не панацея, а просто ще одна можливість розширити коло своїх знайомих. Ставтеся до нього як до великої вечірки, де кожен спілкується і знайомиться одне з одним без бажання завтра ж бігти під вінець.

Я впевнена, що, дотримуючись цих рекомендацій, ваше спілкування в Tinder стане більш приємним і ефективним. Пам'ятайте, що знайомитися з цікавими і приємними для вас людьми можна і потрібно завжди і скрізь, а не тільки на цьому майданчику.

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