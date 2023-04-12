Що подивитися: 5 найкращих серіалів квітня

У квітні різні стрімінгові сервіси приготували для шанувальників серіалів багато новинок. У цій добірці ми зібрали для вас найгучніші прем'єри цього місяця.

"Останнє, що він мені сказав"

Серіал знятий за однойменним романом Лори Дейв. Головна героїня серіалу — жінка на ім'я Ганна, яка починає спілкування з падчеркою Бейлі, щоб знайти свого загадково зниклого чоловіка Овена.

"Пов'язані до смерті"

Це драматичний серіал, заснований на однойменному психологічному трилері 1988, знятого Девідом Кроненбергом. Однак якщо у старій картині головну роль виконував чоловік, то в оновленій версії вона дісталася жінці. За сюжетом сестри-близнючки працюю гінекологинями, які допомагають завагітніти жінкам. Вони абсолютно схожі і ділять у житті теж абсолютно все. Більше подробиць сюжешу перед виходом шоу не розголошували.

"Цитадель"

Це шпигунський серіал, що розповідає про час після зникнення могутньої шпигунської агенції "Цитадель". З агентів, які раніше працювали там, вижили тільки двоє, але їм стерли пам'ять. Однак після низки подій колишні агенти знову об'єднуються, щоб протистояти злу і все ж таки згадати своє минуле.

"Прекрасні дрібниці"

Головна героїня серіалу – письменниця на ім'я Клер. Жінка переживає не найпростіший період у житті, оскільки її шлюб тріщить по швах, дочка все більше віддаляється, кар'єра зайшла в глухий кут. На допомогу приходить давній знайомий: він пропонує Клер вести колонку порад для тих, хто заплутався і зневірився.

"Кохання та смерть"

В основу серіалу лягла реальна історія, що сталася у 1980-х роках із жінкою на ім'я Кенді Монтгомері. Вона була зразковою домогосподаркою, але через ревнощі зарубала сокирою свою найкращу подругу.

Читайте також: