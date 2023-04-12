Что посмотреть: 5 лучших сериалов апреля

В апреле различные стриминговые сервисы приготовили для поклонников сериалов много новинок. В этой подборке мы собрали для вас самые нашумевшие премьеры этого месяца.

"Последнее, что он сказал мне"

Сериал снят по одноименному роману Лоры Дэйв. Главная героиня сериала - женщина по имени Ханна, которая начинает общение со своей падчерицей Бэйли, чтобы найти своего загадочно исчезнувшего мужа Оуэна.

"Связанные насмерть"

Это драматический сериал, основанный на одноименном психологическом триллере 1988 года, снятого Дэвидом Кроненбергом. Однако если в старой картине главную роль исполнял мужчина, то в обновленной версии она досталась женщине. По сюжету сестры-близнецы работают гинекологами, которые помогают забеременеть женщинам. Они совершенно похожи и делят в жизни тоже совершенно все. Больше подробности сюжета перед выходом шоу не разглашали.

"Цитадель"

Это шпионский сериал, рассказывающий о времени после исчезновения могучего шпионского агентства "Цитадель". Из ранее работавших там агентом выжили только двое, но им стерли память. Однако после череды событий бывшие агенты опять объединяются, чтобы противостоять злу и все же вспомнить свое прошлое.

"Прекрасные мелочи"

Главная героиня сериала - писательница по имени Клэр. Женщина переживает не самый простой период в жизни, поскольку ее брак трещит по швам, дочь все больше отдаляется, карьера зашла в тупик. На помощь приходит давний знакомый: он предлагает Клэр вести колонку советов для тех, кто запутался и потерял веру в себя.

"Любовь и смерть"

В основу сериала легла реальная история, которая произошла в 1980-х годах с женщиной по имени Кэнди Монтгомери. Она была примерной домохозяйкой, но из-за ревности зарубила топором свою лучшую подругу.

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