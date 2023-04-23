В Сети появилось последнее интервью с погибшим эксдепутатом Олегом Барной

В Сети появилось видео последнего интервью погибшего на войне эксдепутата Олега Барны.

Защитник на видео рассказал о том, как снова оказался на фронте и как видит будущее своего государства.

Видео в своем Facebook обнародовал Олекса Светлый.

В нем Барна рассказывает о своей гражданской жизни, где он много лет работал учителем физики, математики и защиты Родины в Тернопольской области. В 2014 г. он стал народным депутатом.

За день до полномасштабного вторжения он находился в Киеве на эфире. Поздно вечером возвращался домой, а уже в 4 утра ему позвонили родственники из Харьковской области и сообщили о том, что на их город летят ракеты. Когда началось российское вторжение, сразу решил уходить на фронт.

"Жена говорит: "Может займешься волонтерством?", я говорю хорошо. А потом она увидела, как я с чердака снимаю свой военный вещмешок, то все поняла. Дело в том, что я трус, потому что знаю, кто такие мос**ли — звери и изверги. Поэтому я очень боялся и боюсь, чтобы этот зверь не пришел в наш дом на Галичине", — рассказал он.

По словам защитника, он был исключен из военного списка из-за своей инвалидности, вызванной переломом таза, установлением постоянных шурупов, а также ранением и контузией, полученными на Майдане. Несмотря на это, он добровольно ушел на фронт после этого.

"Мы пришли сюда, вместе остановить И будем делать все, чтобы у наших детей была безопасная страна, защищенная. Чтобы они не знали больше, что такое война, убийства, которые несет "русский мир", – сказал он.

На видео Барна также рассказал, что сейчас и после войны украинцам придется еще долго искоренять все то, что Россия веками нам насаждала, пытаясь культурно ассимилировать наше государство.

Напомним, на войне с российскими агрессорами погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна.

Церемония прощания с защитником прошла в Киеве.

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