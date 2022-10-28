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Астрономи NASA показали "усмішку" Сонця: фото

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Астрономи NASA показали "усмішку" Сонця: фото

фото / NASA Sun, Space & Scream, Twitter

Вчені пояснили, що це за явище.

Обсерваторія сонячної динаміки NASA зафіксувала "усмішку" Сонця.

Неймовірне зображення було опубліковане в Twitter-акаунті NASA.

Звичайно, "усмішка", яку помітно на зображені, не є справжньою.

Те, що ми бачимо, — це корональні діри (темні плями), де швидкі спалахи сонячного вітру вириваються у космос, пояснили в NASA.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що астероїд, який більший за єгипетські піраміди в Гізі, вперше за понад 100 років пролетів поряд із Землею.

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Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
588
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