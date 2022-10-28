Астрономи NASA показали "усмішку" Сонця: фото

Вчені пояснили, що це за явище.

Обсерваторія сонячної динаміки NASA зафіксувала "усмішку" Сонця.

Неймовірне зображення було опубліковане в Twitter-акаунті NASA.

Звичайно, "усмішка", яку помітно на зображені, не є справжньою.

Те, що ми бачимо, — це корональні діри (темні плями), де швидкі спалахи сонячного вітру вириваються у космос, пояснили в NASA.

Say cheese!



Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31 — NASA Sun, Space & Scream (@NASASun) October 26, 2022

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що астероїд, який більший за єгипетські піраміди в Гізі, вперше за понад 100 років пролетів поряд із Землею.

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