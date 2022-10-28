Астрономы NASA показали "улыбку" Солнца: фото

Ученые объяснили, что это за явление.
Обсерватория солнечной динамики NASA зафиксировала "улыбку" Солнца.
Невероятное изображение было опубликовано в Twitter-аккаунте NASA.
Конечно, "улыбка", которую заметно на изображении, не настоящая.
То, что мы видим, это корональные дыры (темные пятна), где быстрые вспышки солнечного ветра вырываются в космос, объяснили в NASA.
Say cheese!— NASA Sun, Space & Scream (@NASASun) October 26, 2022
Сегодня, NASA's Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Район в ультраviolet light, ці тьмяні стрілки на Sun є славними як коронні вали і є регіони, где сильные solar wind gushes от места. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31
Напомним, ранее мы рассказывали, что астероид, который больше египетских пирамид в Гизе, впервые за более 100 лет пролетел рядом с Землей.
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