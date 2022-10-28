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Астрономы NASA показали "улыбку" Солнца: фото

Дата публикации
Просмотры
224
Время на прочтение
1 мин
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Астрономы NASA показали "улыбку" Солнца: фото

фото/NASA Sun, Space & Scream, Twitter

Ученые объяснили, что это за явление.

Обсерватория солнечной динамики NASA зафиксировала "улыбку" Солнца.

Невероятное изображение было опубликовано в Twitter-аккаунте NASA.

Конечно, "улыбка", которую заметно на изображении, не настоящая.

То, что мы видим, это корональные дыры (темные пятна), где быстрые вспышки солнечного ветра вырываются в космос, объяснили в NASA.

Напомним, ранее мы рассказывали, что астероид, который больше египетских пирамид в Гизе, впервые за более 100 лет пролетел рядом с Землей.

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Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
224
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