Китай сповільнив Землю та збільшив добу: сенсаційне відкриття NASA

Китай змінив обертання Земля / © pixabay.com

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NASA заявило, що одна з наймасштабніших штучних споруд у світі — китайська гребля «Три ущелини» — настільки велика, що впливає на обертання нашої планети.

Про це повідомило видання Yahoo.

Доктор Бенджамін Фонг Чао з Центру космічних польотів імені Ґоддарда NASA оприлюднив дослідження, яке пов’язує неймовірні розміри та масу китайської греблі «Три ущелини» зі зміною обертання Землі.

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Ця гігантська гідроелектростанція була збудована у 2012 році та розкинулася на річці Янцзи поблизу Саньдоупіна і є найпотужнішою у світі. Вона має неймовірні розміри — 2335 метрів завширшки та 185 метрів заввишки — та обійшлася в колосальні 20,4 мільярда доларів.

Завдяки здатності утримувати колосальні 40 кубічних кілометрів води, гребля «Три ущелини» спричиняє перерозподіл маси Землі, який призводить до збільшення тривалості кожної доби на Землі на мізерні 0,00000006 секунди.

Це зовсім крихітне подовження часу абсолютно непомітне для людського сприйняття. Навіть якби людство збудувало 16,5 мільйонів таких дамб, це додало б лише одну секунду до доби. Але з точки зору фізики — це вражаючий приклад того, як людські споруди можуть впливати на планетарні процеси.

Нагадаємо, в центрі Галактики готується вибух, який засвітить небо яскравіше за Місяць.