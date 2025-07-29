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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Нова концепція NASA готує Марс до колонізації: подробиці

Skyfall — новий етап у підготовці до висадки людей на Марс. Перший політ можливий вже у 2028 році.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Марс

Марс / © Associated Press

Американське аерокосмічне агентство NASA спільно з компанією AeroVironment представили нову місію Skyfall, яка передбачає запуск на Марс одразу шести автономних вертольотів. Вони виконуватимуть функції повітряних розвідників і шукатимуть найбільш перспективні зони для майбутньої висадки людей на Червону планету.

Про це пише Interesting Engineering.

Концепція Skyfall, створена у співпраці з Лабораторією реактивного руху NASA, розширює успіх попередньої місії Ingenuity, яка у 2021 році здійснила перший в історії політ з двигуном на іншій планеті. Попри очікування, маленький дрон працював у 14 разів довше запланованого строку та виконав 72 польоти.

Новий проєкт має на меті вийти на принципово новий рівень: шість дронів одночасно виводитимуться в атмосферу Марса безпосередньо під час спуску з орбіти, без складних і дорогих посадкових платформ. Вони зможуть самостійно приземлитися в різних районах та розпочати дослідження поверхні.

Вертольоти Skyfall збиратимуть знімки високої роздільної здатності, передаватимуть радарні дані про структуру ґрунту та шукатимуть ресурси — зокрема воду та лід, що критично важливо для безпечної посадки астронавтів.

«Skyfall — це революційна концепція. Вона пропонує економічно ефективне рішення, яке збільшує обсяг досліджень та наближає нас до першої висадки людини на Марс», — наголосив Вільям Померанц, керівник космічного напряму AeroVironment.

Очікується, що місія може стартувати вже у 2028 році, а отримані дані закладуть фундамент для перших кроків людини на Червоній планеті вже у 2030-х.

За словами науковців, інформація, зібрана Skyfall, може не лише допомогти астронавтам, а й пролити світло на головне питання: чи була колись на Марсі форма життя.

Більш детальна інформація про технічні параметри місії наразі не розголошується.

Нагадаємо, науковці Вашингтонського університету в Сент-Луїсі підтвердили унікальну знахідку, яку випадково зробив марсохід Curiosity. Кристали, які висипалися із розтрощеного під його колесом каменя, виявились елементарною сіркою — елементом, який раніше ніколи не виявляли на Червоній планеті в чистому вигляді.

Раніше вже було відомо, що кора і ґрунт Марса збагачені сіркою більше, ніж Земля. Однак досі цей елемент виявлявся у складі сульфатів — сполук сірки з іншими елементами. Вони утворюються під час змішування води з мінералами та випаровування.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3
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