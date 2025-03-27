Компанія OpenAI

Реклама

OpenAI анонсувала впровадження нової функції, яка дозволить генерувати зображення безпосередньо у ChatGPT. Ця можливість працюватиме на базі омніомодальної моделі GPT-4o та стане доступною для всіх найближчим часом.

Про це повідомила пресслужба OpenAI.

Технологія працюватиме на основі омніомодальної моделі GPT-4o, яка краще розуміє складні запити та покращує якість візуалізації, особливо під час створення зображень із кількома об’єктами або текстом.

Реклама

На відміну від DALL-E, який використовує дифузійну технологію, нова система генерує картинки поступово — зліва направо та зверху вниз, подібно до написання тексту. Це дозволяє точніше інтерпретувати складні запити, особливо коли потрібно зобразити кілька об’єктів чи текст.

Хоча процес займає більше часу, OpenAI вважає його ефективнішим. Ліміт безплатного використання залишатиметься таким самим, як у DALL-E, проте конкретна кількість спроб може змінюватися залежно від попиту. Раніше безплатні користувачі могли створювати три зображення на день через DALL-E 3, згідно з FAQ ChatGPT.

Нова система не додає візуальних водяних знаків, що ускладнює ідентифікацію AI-зображень. Однак усі файли містять метадані C2PA, які вказують на їхнє походження. OpenAI також посилює захист:

Блокує спроби видалити водяні знаки.

Фільтрує запити на створення NSFW-контенту.

Блокує генерацію CSAM (контенту з експлуатацією дітей).

Нагадаємо, Microsoft готується відключити важливу програму для Windows.

Читайте також: