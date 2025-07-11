Вчені виявили здатність води змінювати обертання Землі / © Unsplash

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Дослідники з’ясували, що великі греблі утримують неймовірну кількість води, буквально перерозподіляючи масу по всій земній кулі. У результаті зміщується положення земної кори відносно мантії, середнього шару планети.

Про це пише Live Science.

Як відомо, мантія Землі являє собою рідкий і в’язкий шар надр планети, а кора є її твердою оболонкою. Вага на поверхні планети, яка впливає на кору, зміщує її відносно мантії, а також спричиняє зміщення положення полюсів Землі.

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«Будь-який рух маси всередині Землі або на її поверхні змінює орієнтацію осі обертання відносно кори, що називається істинним зміщенням полюсів», — пишуть автори дослідження.

Учені проаналізували глобальну базу даних, що охоплює 6862 дамби, побудовані по всьому світу між 1835 і 2011 роками. На основі цих даних вони розрахували об’єм води, що зберігається у водосховищах, як ця вода вплинула на розподіл маси Землі та чи було цього достатньо для зміщення полюсів планети. З’ясувалося, що загалом будівництво дамб призвело до зміщення полюсів приблизно на 113 сантиметрів та спричинило падіння рівня моря на 21 міліметр у період від 1835 до 2011 року.

Раніше повідомлялося, що вчені з Університету Саутгемптона виявили, що рух тектонічних плит і підйом мантії вже формують новий океанічний басейн, який розділить континент. Геофізики наголошують — підйоми мантії є частиною глибоких тектонічних процесів, які мають прямий зв’язок з поверхнею планети. Це лише підтверджується — людство стає свідком трансформацій, здатних змінити вигляд Землі.