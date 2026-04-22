Сервіс для роботи з документами PDF Guru став безоплатним для українців з Дією

Браузерний сервіс для роботи з документами PDF Guru став доступним українцям завдяки партнерству з Дією. Відтепер користувачі з України можуть працювати з файлами онлайн без встановлення додаткових програм — достатньо на сайті сервісу пройти верифікацію через Дію.

Що це за продукт?

PDF Guru — веб-сервіс для роботи з документами, який розвиває компанія FORMA — один з бізнесів групи продуктових IT-компаній Universe Group. Спочатку створювався як інструмент для обробки PDF-файлів, а згодом команда розширила його функціональність, реагуючи на запити користувачів. Наразі сервіс доступний більш ніж у 20 локалізаціях, а використовують його десятки мільйонів користувачів у понад 180 країнах.

«У FORMA ми створюємо сервіси для роботи з документами, які щодня спрощують життя мільйонам професіоналів. Тепер ми відкриваємо безкоштовний доступ до продукту PDF Guru для українців з Дією. Прагнемо дати українцям практичний інструмент, що допомагає у щоденних задачах, та зробити його ще доступнішим», — зазначає Федір Котяй, CEO FORMA by Universe Group.

«Ми раді, що цифрові сервіси Дії допомагають компаніям створювати зручні та корисні рішення для українців. Інтеграція PDF Guru — це приклад синергії держави та бізнесу, яка відкриває нові можливості для громадян і дозволяє отримувати якісний цифровий досвід у кілька кліків», — Олексій Вовк, керівник команди впровадження Дії.

Які задачі вирішує PDF Guru

Сервіс розроблений як універсальний інструмент для повсякденної роботи з файлами із простим інтерфейсом і зрозумілою логікою використання. Серед його можливостей, зокрема:

редагування PDF-документів (текст, форматування, анотації);

конвертування файлів між форматами (Word, Excel, зображення тощо);

об’єднання та розділення документів;

стискання файлів з можливістю вибору рівня якості;

створення PDF із зображень;

додавання електронного підпису і його перевикористання;

перекладання PDF-документу різними мовами;

транскрибування аудіо та відео у текст.

Власні технології та AI

Команда PDF Guru розвиває власні технологічні рішення всередині продукту. Зокрема, один із ключових напрямів — OCR. Це оптичне розпізнавання тексту, яке дозволяє витягувати текст зі сканованих документів і зображень.

Крім цього, у продукті використовуються AI-інструменти для обробки даних. Частина цих рішень є власною розробкою команди. Серед них:

AI PDF Summarizer — інструмент для швидкого узагальнення змісту документів;

транскрибація аудіо та відео в текст із можливістю розпізнавання різних мовців;

покращення якості зображень (enhancement) із використанням власних моделей.

Що далі?

Надалі команда планує розширювати українську локалізацію сервісу, розвивати освітній контент і довідкові матеріали для користувачів, а також вдосконалювати технологічну частину продукту — зокрема OCR та AI-інструменти для роботи з документами та медіафайлами.

Universe Group — група продуктових IT-компаній, що вже понад 7 років будує tech-бізнеси, перетворюючи ідеї на глобальні продукти. Серед них: Guru Apps, FORMA та Wisey. Їхні продукти об’єднують понад 400 мільйонів користувачів зі 186 країн світу, спрощуючи буденність і створюючи нові можливості для розвитку.

Також Universe Group розвиває нові бізнеси, що будуть частиною глобального технологічного ринку.