Стало відомо, яка морська риба є найрозумнішою

Якщо судити за розміром мозку, то скати манти – беззаперечні лідери.

Скат манта, одна з найзагадковіших і найінтелектуальніших риб океану, має найбільший мозок серед усіх морських мешканців.

Про це повідомило видання IFLScience.

Хрящова риба з роду Mobula, манта може подолати величезні відстані в пошуках планктону, що вимагає від неї високих навігаційних навичок та чуттів. Крім того, вони демонструють здатність використовувати світло для пошуку їжі.

Манти також проходили дзеркальний тест – експеримент на самосвідомість. Вони не сприймали своє відображення як іншу рибу, а здійснювали унікальні рухи, немов досліджуючи себе.

"Ще один перспективний кандидат на те, щоб пройти тест із дзеркалом, — це риба-чистильниця, оскільки вчені спостерігали, як вона зішкребла б татуювання паразита, побачивши себе в дзеркалі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчені відповіли, хто є найрозумнішою змією у світі.

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