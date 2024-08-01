Вчені хочуть відправити ШІ на переговори з іншопланетянами

Вчені задумали відправити до іншопланетян ШІ, який допоможе їм спілкуватися з людством.

Про це пише Futurism.

На думку дослідників, які займаються пошуком позаземного розуму (SETI), спеціально розроблений ШІ. Так, астроном Інституту SETI Френч Марчіс і дослідник NASA Ігнасіо Лопес-Франсуа займаються створенням версії ШІ, яку називають "посланнями позаземному розуму" або METI.

Насправді люди займаються надсиланням METI відтоді, як уперше почали літати в космос.

Від початку 1960-х років земляни почали надсилати в космос різні повідомлення, починаючи від музики, наукових формул і азбуки Морзе до карт у надії почути відповідь. Досі всі подібні спроби залишаються марними.

Наразі було виявлено сотні мільйонів придатних для життя екзопланет у Чумацькому Шляху, тому вчені вважають, що "в деяких із цих світів можуть мешкати технологічні цивілізації, яким було б цікаво зустрітися з нами".

"Відправляючи ретельно підібрані великі мовні моделі в космос, ми відкриємо двері для безпрецедентного обміну інформацією з позаземними розумами. Це також гарантує, що наша спадщина збережеться, навіть якщо саме людство зникне", — вважають дослідники.

Нагадаємо, NASA розпочало розробку необхідної базової технології. Йдеться про ультрасучасний космічний телескоп, необхідний для пошуку інопланетних світів, схожих на Землю.

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