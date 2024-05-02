Вчені виявили останки одного з найбільших динозаврів в історії

Вчені виявили останки гігантського динозавра, якого назвали Bustingorrytitan shiva. Тепер їм вдалося реконструювати, який вигляд мав цей давній велетень.

Про це пише Live Science.

Динозавр отримав прізвисько "Шива-руйнівник", довжина його тіла становила 28 метрів, він жив на Землі 90 мільйонів років тому. Він був одним із найбільших динозаврів, які колись жили на Землі, його вага становила приблизно 74 тонни.

Як розповіла Марія Едіт Сімон, яка керувала дослідженням, виявлення Шиви у Північній Патагонії показує, що великі динозаври, вага яких перевищувала 55 тонн, розвинулися усередині групи титанозаврів.

"У Патагонії ми все ще перебуваємо на тому етапі, коли ми маємо більше шансів виявити щось нове, ніж щось відоме, а незвідане часто чудово. У публікації ми повідомили про зауропода, який став гігантом незалежно від інших членів своєї групи", - розповіла Симон.

Останки Шиви виявили в гірських породах віком 93-96 мільйонів років. Тут знайшли останки аргентинозавра. Але знайдені кістки відрізнялися характеристиками, які не відповідають відомим видам зауропод, у тому числі гребені унікальної форми на плечовій та стегновій кістці.

Нове дослідження передбачає, що принаймні дві лінії гігантських титанозаврів - сальтазавроїди B. shiva і логнозаври аргентинозавра - співіснували в Північній Патагонії в середині крейдяного періоду (145-66 мільйонів років тому) разом з дрібнішими зауроподами.

Нагадаємо, вчені повідомили про те, що вони виявили новий вид тиранозавра, який був названий Tyrannosaurus mcraeensis. Це також був величезний 12-метровий динозавр, який важив 10 тонн і мав велику пащу, наповнену великою кількістю зубів.

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