Вчені вперше виростили рослини в ґрунті Місяця: відео

У зразок ґрунту, доставленого на Землю місією “Аполлон” понад 50 років тому, висіяли насіння рослини, спорідненої із крес-салатом.

В Інституті харчових і сільськогосподарських наук Університету Флориди (США) провели вдалий експеримент із вирощування рослин у місячному ґрунті.

Про це повідомляє Associated Press.

Дослідники взяли зразки ґрунту та пилу, зібраного під час місій "Аполлон" у 1969-1972 роках, і висадили в нього насіння резуховидки Таля - рослини, спорідненої з крес-салатом. На їхнє здивування, насіння проросло вже через два дні.

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Однак, уже після першого тижня через грубість та інші властивості місячного ґрунту дрібні квітучі рослини почали розвиватися повільніше, ніж розсада у звичайному ґрунті. Більшість місячних рослин зів’яли.

Дослідники припускають, що чим довше ґрунт був підданий дії космічної радіації та сонячного вітру на Місяці, тим гірше на ньому приживаються рослини. На думку вчених, зразки з "Аполлона-11", які були піддані впливу елементів на пару мільярдів років довше через старішу поверхню Моря Спокою, були найменш сприятливими для зростання.

Цей експеримент називають важливим кроком до того, щоб зробити довгострокове перебування на Місяці можливим для людини та у віддаленому майбутньому вирішити проблему дефіциту продовольства на Землі.

У NASA заявили, що час для нього правильний, адже космічне агентство хоче повернути астронавтів на Місяць через кілька років.

Науковці стверджують, що ідеальною ситуацією було б, щоб майбутні астронавти використовували нескінченні запаси доступного місцевого ґрунту для посадки в приміщенні, а не створювали гідропонну або повноводну систему.

“Той факт, що щось проросло, означає, що у нас є дійсно хороша відправна точка, і тепер питання в тому, як нам оптимізувати та покращити”, – сказала Шарміла Бхаттачарія, науковець з космічної біології NASA.

Учені з Флориди сподіваються повторити експеримент із місячним ґрунтом пізніше цього року, посадивши більше крес-салату, перш ніж, можливо, перейти до іншої рослинності.

Нагадаємо, американським астронавтам на МКС вдалося досягнути успіху в експерименті Plant Habitat-04, виростивши на навколоземній орбіті перші плоди на чотирьох рослинах перцю чилі.

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