Ученые впервые вырастили растения в почве Луны: видео

В образец почвы, доставленной на Землю миссией Аполлон более 50 лет назад, высеяли семена растения, родственного с кресс-салатом.

В Институте пищевых и сельскохозяйственных наук Университета Флориды (США) провели удачный эксперимент по выращиванию растений в лунном грунте.

Об этом сообщает Associated Press.

Исследователи взяли образцы почвы и пыли, собранной во время миссий "Аполлон" в 1969-1972 годах, и высадили в него семена резуховидки Таля — растения, родственные кресс-салату. К их удивлению, семена проросли уже через два дня.

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Однако уже после первой недели из-за грубости и других свойств лунного грунта мелкие цветущие растения начали развиваться медленнее, чем рассада в обычной почве. Большинство лунных растений увяли.

Исследователи предполагают, что чем дольше почва была подвергнута действию космической радиации и солнечного ветра на Луне, тем хуже на ней приживаются растения. По мнению ученых, образцы из "Аполлона-11", подвергшиеся воздействию элементов на пару миллиардов лет дольше из-за более старой поверхности Моря Покоя, были наименее благоприятными для роста.

Этот эксперимент называют важным шагом к тому, чтобы сделать долговременное пребывание на Луне возможным для человека и в отдаленном будущем решить проблему дефицита продовольствия на Земле.

В NASA заявили, что время для него правильно, ведь космическое агентство хочет вернуть астронавтов на Луну через несколько лет.

Ученые утверждают, что идеальной ситуацией было бы, чтобы будущие астронавты использовали бесконечные запасы доступного местного грунта для посадки в помещении, а не создавали гидропонную или полноводную систему.

"Тот факт, что что-то проросло, означает, что у нас действительно хорошая отправная точка, и теперь вопрос в том, как нам оптимизировать и улучшить", — сказала Шармила Бхаттачария, ученый по космической биологии NASA.

Ученые из Флориды надеются повторить эксперимент с лунной почвой позже в этом году, посадив больше кресс-салата, прежде чем возможно перейти к другой растительности.

Напомним, американским астронавтам на МКС удалось добиться успеха в эксперименте Plant Habitat-04, вырастив на околоземной орбите первые плоды на четырех растениях перца чили.

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