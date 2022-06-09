Вчені з’ясували, скільки кольорів розрізняють собаки

Собаки бачать навколишній світ інакше, ніж людина. У собак дихроматичний зір, тобто вони бачать тільки синій і жовтий кольори.

А ще у собак розмитий зір і вони не можуть бачити об'єкти тривимірними.

Про це пише Daily Mail.

"Собаки мають дихроматичний зір, а це означає, що вони бачать тільки синій та жовтий кольори. Водночас люди сприймають світ у синьому, жовтому та червоному кольорах. Собаки ж замість червоного бачать темно-коричневий колір. Зелений вони сприймають як бежевий, а фіолетовий — як синій колір", — каже спеціалістка Рочфорд.

В очах людини є фоторецептори, які реагують на світло, а є фоторецептори, які відповідають за відмінності кольорів та їх називають колбами. В собак ці колби дві, а у людини три. Тому сприйняття кольорів собак відрізняється.

Однак фоторецептори у собак, які відповідають за реакцію на рух або відсутність світла, наприклад, вночі, розвинені краще. Тому собаки набагато краще орієнтуються вночі і ефективніше реагують на рухомі об'єкти, ніж людина.

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