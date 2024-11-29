Вчені зробили унікальне відкриття, яке розкриває таємниці еволюції людини

Дослідження, яке стало значним відкриттям для археології, вказує на те, що два види стародавніх людей, які вважалися невідомими один одному, разом існували в Африці 1,5 мільйона років тому. Археологи знайшли чотири групи слідів, залишених на мулі в басейні Туркана в Кенії.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Ці сліди належать двом різним видам: Paranthropus boisei, примату з меншим мозком, масивними зубами та широким обличчям, і Homo erectus, предкам сучасної людини. Це відкриття стало першим прямим доказом того, що ці види могли існувати одночасно в одному місці, що ставить питання про їх взаємодію.

Дослідники також зазначають, що особливості будови стопи P. boisei, ймовірно, не дозволяли йому ефективно бігати на довгі дистанції, що могло бути причиною відмінностей у біомеханіці ходьби між ним і H. erectus, який, вважається, розвинув навички витривалого бігу.

"Одна з гіпотез припускає, що H. erectus був першим гомініном, який практикував повністю сучасну, схожу на людину двоногу ходьбу та біг на витривалість, і що ця адаптація спрямувала їх на іншу еволюційну траєкторію", - зазначили дослідники

Співавтор дослідження, палеоантрополог Кевін Хатала, припускає, що ці види могли бачити один одного і, ймовірно, мали певний вплив один на одного, проходячи через затоплену територію поблизу озера Туркана.

Дослідники змогли розрізнити різні набори слідів завдяки новітнім методам, зокрема 3D-аналізу, що дозволив створити цифрові моделі відбитків для детального дослідження. Це перше свідчення двох різних моделей двоногості серед стародавніх людських видів, які залишили сліди на одній поверхні. Виявлено, що Homo erectus ходив подібно до сучасних людей, з важелем на п’яту, а потім перекочувався на пальці ніг.

Натомість інший вид, Paranthropus boisei, хоч і ходив прямо, демонстрував відмінності в техніці ходьби. Відбитки його слідів схожі на знайдені в Танзанії сліди, що належать Australopithecus afarensis, древньому виду, що мав анатомію, близьку до сучасної людини. Це відкриття свідчить про різні стилі пересування у ранніх людських видів, що вказує на поступову еволюцію біпедалізму.

Під час дослідження також було виявлено, що P. boisei був набагато більшим, із розмірами, що варіювалися від 8,5 до 10, порівняно з H. erectus, чиї розміри були значно меншими від 4 до 6.

"З такими даними ми можемо побачити, як живі особини мільйони років тому пересувалися навколо свого середовища і потенційно взаємодіяли один з одним або навіть з іншими тваринами", - заявив Хатала.

Нагадаємо, вчені знайшли скам'янілості крокодила віком до 12 мільйонів років.

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