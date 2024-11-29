Що відбувається всередині Сонця: вчені нарешті з'ясували

NASA опублікувало 3D-модель, яка детально показує деякі особливості поведінки Сонця.

Про це пише Space.

Щоб визначити закономірності активності Сонця, потрібно почати з розшифровки тонкощів самої нашої зірки, кажуть учені.

Моделювання показує турбулентні потоки речовини, які переміщаються догори з внутрішніх шарів Сонця до його атмосфери, і в цей час вони закручуються і змінюються.

Зі слів вчених, наразі немає обчислювальних можливостей для створення реалістичних глобальних моделей усього Сонця. Тому було створено модель невеликої частини нашої зірки, яка показує структуру поверхні та атмосфери Сонця. У моделі показано, наприклад, ударні хвилі або схожі на торнадо об'єкти розміром усього в кілька кілометрів. Але таких деталей не може побачити жоден космічний апарат.

У модель було включено дані про те, що відомо про сонячну плазму, щоб відтворити різні явища, які спостерігав космічний апарат Solar Dynamics Observatory. Він спостерігає за Сонцем від 2010 року і є одним з багатьох космічних апаратів, які NASA використовує для спостереження за поведінкою нашої зірки.

Раніше вчені попередили, що Сонце наближається до піку активності у своєму 11-річному циклі, що загрожує нашій планеті магнітними бурями, відключеннями електрики та перебоями зв'язку.

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