Что происходит внутри Солнца: ученые наконец-то выяснили

NASA опубликовало 3D-модель, подробно показывающую некоторые особенности поведения Солнца.

Об этом пишет Space.

Чтобы определить закономерности активности Солнца, нужно начать с расшифровки тонкостей нашей звезды, говорят ученые.

Моделирование показывает турбулентные потоки вещества, которые перемещаются вверх из внутренних слоев Солнца в его атмосферу, и в это время они закручиваются и изменяются.

По словам ученых, нет вычислительных возможностей для создания реалистических глобальных моделей всего Солнца. Поэтому была создана модель небольшой части нашей звезды, показывающая структуру поверхности и атмосферы Солнца. В модели показаны, например, ударные волны или похожие на торнадо объекты размером всего в несколько километров. Но таких деталей не может увидеть ни один космический аппарат.

В модель были включены данные о том, что известно о солнечной плазме, чтобы воспроизвести различные явления, наблюдаемые космическим аппаратом Solar Dynamics Observatory. Он наблюдает за Солнцем с 2010 года и является одним из множества космических аппаратов, которые NASA использует для наблюдения за поведением нашей звезды.

Ранее ученые предупредили, что Солнце приближается к пику активности в своем 11-летнем цикле, угрожающем нашей планете магнитными бурями, отключениями электричества и перебоями связи.

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