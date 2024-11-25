5 книг, которые стоит подарить на День святого Николая ребенку

Все мы ждем День святого Николая. Даже когда приходится засыпать в коридоре под звуки воздушной тревоги. И праздник непременно придет! А эти книги – идеальные для семейных чтений – приблизят его своим теплом и магией.

Люк Фоккруль. А когда уже День святого Николая? – К.: Книголав, 2024

В этой книге – о детском нетерпении накануне праздника, семейных традициях и приключениях малого героя, который никак не дождется Дня святого Николая, постоянно спрашивая взрослых, когда наступит этот долгожданный день. Тем более что самого Николая он уже видел. И его подружка тоже встречала его. Что же это происходит? Выходит, святой Николай – не один? "На следующий день святой Николай прибывает просто сюда — в школьный актовый зал, — узнаем мы дальнейшие подробности. — Дети вереницей проходят мимо него, а он вручает каждому мандаринку и хрустящее карамельное печенье. Патрик немного напуган, но нет, он не плачет. — Но это не тот самый Николай, что в магазине, — шепчет Софи".

Теперь, когда святой Николай посетил их школу, Петрику невмоготу терпеть. Он не может сдержаться и настойчиво спрашивает: "- А когда уже День святого Николая? Ну когда уже День святого Николая? Старшего брата Патрика, Мишеля, эта любознательность немного измучила. – Но тебе уже сказали! 6 декабря! – Но… Сколько раз до этого осталось поспать? — Несколько!" Таким образом, эта книга не только рассказывает о радостном ожидании ребенка, но и описывает традиции, связанные с праздником, например, приготовление сапог, в которые святой Николай кладет подарки. А также то, как он одновременно успевает находиться в нескольких местах сразу.

Бургиньон Лоренс. Ботинки святого Николая. – Тернополь: Учебная книга Богдан, 2024

В этой волшебной повести-сказке все идет кувырком. Неужели праздники не будет и дети не получат своих подарков, ведь на улице уже вечер 5 декабря, но у святого Николая, похоже, серьезные проблемы? Нет, он, конечно, готовился, о чем рассказывается в начале этой истории. Итак, представьте, как к вечеру в доме святого Николая вкусно пахнет пряностями. Он готовит печенье, которое будет поздно вечером раздавать вежливым детям, и вот уже наполнил им большой мешок. "- Нет, мышонок. Это не для тебя, это для ребятишек, — улыбается он маленькому зверьку, который любопытно тянет свой носик к мешку. — Сегодня ночью, когда они будут спать, я положу это печенье в их башмачки".

Может, из-за этого и возникли проблемы? Неужели во всем виноват мышонок? Да не может быть! Как бы там ни было, часть печенья таки сгорела, а дальше — еще неприятность. Когда пора одеваться, святой Николай идет в комнату и открывает шкаф. Он достает свою митру, мантию и чудесную красную накидку. Затем осматривает свои ботинки: их нужно начистить. Но где же вакса? Найдя вакс, святой Николай не может найти… Словом, сможет ли он начать свое турне после того, как часть его печенья сгорела, а ботинки потерялись? Стоит прочитать эту книгу, чтобы узнать, что было дальше, наступил ли праздник, и получили ли дети свои подарки.

Юлита Ран. Каникулы святого Николая. – Х.: Ранок, 2024

А в этой волшебной книге, в отличие от предыдущей истории, обувь святого Николая хоть и нашлась – наш герой просто обулся в удобные кроссовки – но сам он явно не спешит на собственный праздник. "Каникулы святого Николая" Юлиты Ран – о том, как святой Николай решил взять отпуск, и что из этого вышло. Ведь он действительно устал, работая этой зимой без перерывов и выходных, упаковывая подарки в волшебные мешки и каникулы – казалось бы, прекрасное решение проблемы! Правда, ветры, которые носят его по миру, напоминают об обязанностях, но наш герой против.

- И думать не хочу, — ответил Николай, собирая чемодан. — Приставки, телефоны, гидроскутеры... Я даже не понимаю, что это за вещи. А когда-то дети радовались орехам и конфетам. К тому же я не простой святой, который дарит ребятишкам подарки, — я еще и покровитель путешественников и мореплавателей. А когда я последний раз был на море, га?" Однако во время отдыха Николай узнал, что многие дети больше не верят в него..." — В прошлом году я просил у него в подарок сестренку, — говорит мальчик в самолете, — а мне под подушку положили краски и конструктор. Разве это то, что я просил? – Не то, – вздохнул святой Николай, – совсем не то". Удастся ли ему возродить детскую веру в чудеса, а потом, наконец, отдохнуть? Узнать можно из этой замечательной книги, которая кроме того содержит аудиобонус – сказку, озвученную автором.

Елена Лебедева. Письма Катруси святому Николаю и Бабушке. – Х.: Час майстрів, 2024

Это сказка, которая согреет читателей среди зимы, заинтересует ребенка перепиской, потому что написание писем и ожидание ответа на них создают невидимую, но крепкую связь между людьми. По сюжету книги Елены Лебедевой "Письма Катруси святому Николаю и Бабушке" маленькая Катя еще не умеет писать. И все бы ничего, ведь мир, в котором она живет, и без того неотразим. "У Катруси есть кошка Мурка, — узнаем мы. — Это очень умная кошка, потому что она умеет разговаривать. Правда, только Катя понимает Мурку, а взрослые думают, что она просто мяучит, как обычная кошка. Также у Катруси есть Мама и Папа. Кроме них, у Катруси есть любимая Бабушка. Она живет далеко. Вместе с ней живет кошка Мартуся. Всегда, когда приходят зимние праздники, Бабушка приезжает погостить и привозить для Катруси большой подарок. не раньше и не позже. Уже скоро День святого Николая и Бабушка приедет", — подумала девочка".

Что же касается умения писать, которое таки понадобится, то это не беда, ведь письмо можно и нарисовать! И не только святому Николаю, но и Бабушке, которая заболела и не может приехать на праздники. Девочка понимает кошачий язык и верит, что святой Николай исполняет заветные желания, но еще не знает, что письма, присланные с любовью, скрывают в себе удивительную силу... Но скоро Катя откроет эту тайну, ведь теперь она, как взрослая, имеет ключ — ключ от почтового ящика

Джессика Ру. Орнитография: Иллюстрированный справочник по птичьей символике и легендам. – К.: ArtHuss, 2024

В этой чрезвычайно полезной книге, которую стоит положить ребенку под подушку от Николая, автор рассказывает о ста видах птиц в мельчайших деталях, сопровождая каждый из них кратким исследованием его символизма в фольклоре, мифологии и истории. То есть к каждой иллюстрации птицы кроме орнитологических подробностей прилагается литературная цитата. Например, к "бекасу обыкновенному, имеющему символ "упрямство". "Древняя китайская поговорка говорит: — сообщает автор. – В поединке между бекасом и моллюском выигрывает рыбак". В одной басне бекас клевал моллюска, а тот взял и спрятался в раковину в клюве птицы. Ни один из них не хотел уступать, поэтому рыбак, который проходил мимо, поймал обоих в сетку и съел на ужин".

Но нам, конечно, подходит баклан. И прежде всего потому, что его символ - успех, победа. "В поэме Гомера "Одиссея" морская нимфа перевоплощается в баклана и так помогает добраться до берега главному герою, потерпевшему корабельную аварию, — напоминает автор. — По норвежскому же народному творчеству, души погибших в море возвращаются к своим близким в подобии бакланов. Птица ассоциируется с силой и успехом, а еще является популярным геральдическим символом, который можно увидеть на гербах разных европейских стран. Посмотрим? То есть, как обычно – почитаем?

Читайте также: