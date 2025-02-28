Вперше за 230 років розкрито справжнє обличчя Моцарта – фото

Таємниця того, який насправді вигляд мав Моцарт, може нарешті бути розгадана після того, як вчені реконструювали його обличчя з черепа. Це сталося після того, як науковці відновили риси Баха.

Композитор Моцарт – гігант західної музики, але його зовнішність оповита таємницею, оскільки більшість його портретів були написані задовго після його смерті. А ті декілька зображень, що збереглися від його життя, різняться між собою: на одних він зображений у дитинстві, на інших – не повністю, а щодо автентичності деяких з них є сумніви, пише Daily Mail.

1962 року музикознавець Альфред Ейнштейн писав: "Не збереглося жодних земних решток Моцарта, окрім декількох жалюгідних портретів, серед яких немає двох однакових".

Але тепер обличчя видатного класика може бути нарешті відкрите після того, як з черепа, який йому приписують, вдалося відновити його подобу.

Реконструкція обличчя Моцарта / Фото: Cicero Moraes/Pen News

Сісеро Мораєс, експерт у галузі судово-медичної реконструкції обличчя, розповів, що дізнався про череп завдяки щасливому випадку під час роботи над іншим проєктом. Він сказав: "Наша команда вже більш ніж десять років працює над апроксимацією облич, час від часу допомагаючи поліцейським судово-медичним командам і постійно реконструюючи історичні постаті. Під час попередніх досліджень ми випадково виявили, що існує череп, який приписують Моцарту. Були зображення черепа з просторовою прив'язкою, тому його можна було реконструювати. Стан був хороший, хоча нижня щелепа не була включена і деякі зуби були відсутні. Але завдяки статистичним даним та анатомічній узгодженості було можливо реконструювати їх і відновити повний череп".

Міжнародна команда почала з віртуального відновлення черепа. Потім різні методи були об'єднані, щоб отримати завершену реконструкцію. Мораєс, головний автор нового дослідження, сказав: "Ми використовували маркери товщини м'яких тканин, що дозволило нам отримати уявлення про межі шкіри на обличчі. Ми також спроєктували деякі структури, такі як ніс, вуха, губи тощо. Обидві моделі ґрунтувалися на вимірах, взятих у сотень дорослих європейців, що забезпечило надійну основу для апроксимації. Щоб доповнити дані, ми також використовували техніку анатомічної деформації, підганяючи голову віртуального донора під параметри черепа, який приписують Моцарту".

Таким чином було створено сумісне обличчя.

Реконструкція обличчя Моцарта / Фото: Cicero Moraes/Pen News

Мораєс зазначив, що найвідоміший портрет Моцарта був написаний Барбарою Краффт 1819 року – через 28 років після смерті композитора.

Однак, нова реконструкція добре відповідала двом портретам, що збереглися з часів життя композитора. Один з них – незавершений портрет Йозефа Ланге, написаний близько 1783 року, який дружина Моцарта, Констанція, описала як "найкраще його зображення". Іншим був ескіз Дори Сток від 1789 року.

Реконструкція обличчя Моцарта / Фото: Cicero Moraes/Pen News

Мораєс сказав: "У процесі апроксимації обличчя ми не використовували їх як еталон для моделювання, оскільки параметри повинні відповідати опублікованим і перевіреним методикам. Лише після того, як ми закінчили бюст, ми змогли порівняти його з його зображеннями. У цьому випадку він був цілком сумісний з обома роботами".

Однак сам череп не позбавлений суперечностей. Він був знайдений через 10 років після смерті Моцарта могильником, який згадав про місцерозташування його безіменної могили у Відні. Звідти він переходив у різні руки, перш ніж був переданий до Моцартеуму в Зальцбурзі 1902 року.

Реконструкція обличчя Моцарта / Фото: Cicero Moraes/Pen News

Численні дослідження, проведені відтоді, дійшли різних висновків щодо того, чи це справжній експонат.

Мораєс сказав: "Що ми точно знаємо, так це те, що череп має характеристики, сумісні з прижиттєвими портретами. Хоча це не є доказом, це ще один елемент, який додає загадковості".

Попри це, бразильський експерт з графіки вважає, що йому пощастило працювати з таким відомим обличчям.

Моцарт помер у Відні 5 грудня 1791 року у віці 35 років. Причина його смерті не встановлена.

Нагадаємо, раніше вчені відтворили обличчя єгипетського фараона, що заснував Долину царів. Він помер 3500 років тому.

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