Знаходити воду на Місяці буде простіше: NASA зробило карту

Наявність води на Місяці підтверджена у багатьох дослідженнях. Однак вчені вперше склали мапу, пов'язану з розподілом води на Місяці. На ній видно, як вода рухається поверхнею Місяця.

Про це пише theweathernetwork.com

Спеціалісти впевнені, що мапа стане корисною у майбутніх дослідженнях.

Білл Райх, директор Наукового центру SOFIA та провідний автор дослідження, сказав на конференції, що на цій мапі можна побачити кратери. Також існує різниця між днем та ніччю, що можливо через високу концентрацію присутньої там води.

У багатьох дослідженнях стверджувалося також існування води на Місяці. Минулого року у статті, опублікованій в International Journal-Nature Communications, китайські вчені заявили, що значна частина води, виявлена у зразках, доставлених з Місяця, мала потрапити з надр Місяця.

Американське космічне агентство дуже серйозно ставиться до місії, пов'язаної з Місяцем. Агентство планує запустити місію Artemis-3 до 2025 року. Під час цієї місії NASA знову відправить людей на Місяць.

Нагадаємо, NASA підготувало найчіткішу карту височин на поверхні Місяця.

Фантастика, що стане реальністю: в NASA задумали неймовірне!

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