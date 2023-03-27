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Мер окупованого Скадовська, поки не при справі, знайшов собі корисне хобі

Автор
Марія КужикМарія Кужик
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Мер окупованого Скадовська, поки не при справі, знайшов собі корисне хобі

Більшість працівників  благодійного фонда - мешканці Скадовська, тому крім авто у них є ще інший напрямок  – гуманітарна допомога землякам-переселенцям.

Мер Скадовська, якого викрали торік в березні окупанти, а звільнили завдяки містянам, змінив посадові обов’язки на керування благодійним фондом. Зараз він оселився у Львові і  спільно з командою ввозять автівки для фронту, йдеться в ТСН

“Зрозуміло, що я не виїжджав, як міський голова, я виїжджав просто як громадянин України, було більше 30 блокпостів”, - пригадує, як залишав окупований Скадовська майже рік тому  міським головою Олександр Яковлєв.

Оселившись у Львові він знайшов земляків і створив з ними  благодійний фонд, який возить автівки з Європи на фронт. “Перша була з Англії, друга з Німеччини, третя з Норвегії, потім 4-5 теж з Норвегії і побачив, що Норвегія має перспективу і на початку січня поїхав сам туди”, - розповідає Олександр.

Каже, неабияк допомагає діаспора, яка перевіряє стан машин перед покупкою. Самі машини шукають якнайдешевше - для цього перебирають сотні оголошень в Інтернеті. Найбільша радість, каже чоловік, коли  бійці розповідають, як подаровані їм авто рятують життя. “Віддали нашому підрозділу морських піхотинців, який до війни базувався у самому Скадовську. Історії було, автівка вивезла з-під обстрілів трьох піхотинців, на пробитих колесах”, - історію найпершої автівки розповідає міський голова. 

В команді ще один Олександр, колись власник бізнеса в Скадовську - нині ганяє авто за тисячі кілометрів від дому. “Мене зі Скадовська не виманити було, бо кажу, що навіщо мені кудись їхати, я на курорті живу. Зараз вимушено подорожую”, - твердить чоловік.

Довгі дороги і самотні мандри виснажують так, що інколи навіть починає говорити з автівками. “Чому ричиш, шо ти тут не заводишся, ану давай не гепай. Розмовляєш, як набридає радіо іноземне, розмовляєш з навігатором”, - сміється він.

Більшість працівників  благодійного фонда - мешканці Скадовська, тому крім авто у них є ще інший напрямок  – гуманітарна допомога землякам-переселенцям. Артем, який до великої війни працював вчителем інформатики, тепер теж волонтерить. Каже, більшість його колег-освітян після окупації виїхали. “Я знаю, що брали на директора школи манікюрницю, спеціалістів в них немає, наші педагоги більшою мірою все таки проукраїнські”, - каже Артем. 

Від тих, хто не міг виїхати і лишився в окупації - знають, що ситуація у Скадовську дуже складна. Окупанти людей катують, квартири забирають. “Люди бояться, не можуть вільно спілкуватися. Можуть бути різні методи впливу - від розмов до підвалу, фізичного впливу”, - розповідають волонтери.   

Проте, каже Олександр, мешканці Скадовська знають, що Україна про них не забула. Вірять, що цього року їх - як восени  Херсон - звільнять від російської навали. Тож волонтери вже мріють про повернення додому і відбудову рідного міста.

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Дата публікації
Перегляди
242
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