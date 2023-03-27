Находить воду на Луне будет проще: NASA сделало карту

Наличие воды на Луне подтверждено во многих исследованиях. Однако ученые впервые составили карту, связанную с распределением воды на Луне. На ней видно, как вода движется по поверхности Луны.

Об этом пишет theweathernetwork.com

Специалисты уверены, что карта станет полезной в будущих исследованиях.

Билл Райх, директор Научного центра SOFIA и ведущий автор исследования, сказал на конференции, что на этой карте можно увидеть кратеры. Также существует разница между днем и ночью, что возможно из-за высокой концентрации присутствующей там воды.

Во многих исследованиях утверждалось также существование воды на Луне. В прошлом году в статье, опубликованной в International Journal-Nature Communications, китайские ученые заявили, что значительная часть воды, обнаруженная в образцах, доставленных с Луны, должна была попасть из недр Луны.

Американское космическое агентство очень серьезно относится к миссии, связанной с Луной. Оно планирует запустить миссию Artemis-3 к 2025 году. Во время этой миссии NASA снова отправит людей на Луну.

Напомним, NASA подготовило самую четкую карту возвышенностей на поверхности Луны.

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