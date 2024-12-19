20 грудня — яке церковне свято, навіщо цього дня одягати кожух навиворіт

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 20 грудня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Ігнатія Богоносця. Один із найвідоміших ранньохристиянських святих, був другим єпископом Антіохійської Церкви (після апостола Петра). Він жив у I—II століттях (близько 35–107 років) і залишив помітний слід у християнській традиції. Його називають "Богоносцем", оскільки, за переданням, він мав особливу близькість до Бога. Деякі джерела вказують, що Ігнатій був тією дитиною, яку Ісус Христос благословив у Євангелії, сказавши: "Якщо не станете, як діти, не ввійдете в Царство Небесне" (Мф. 18:3).

Ігнатій, за переданням, був учнем апостолів Івана Богослова та Петра. Його виховання було глибоко укорінене в християнському вченні.

Ігнатій став єпископом Антіохії приблизно у 67 році. Він ревно працював над зміцненням Церкви, що зазнавала гонінь від римської влади. Його служіння було зосереджене на єдності християн і збереженні апостольської віри.

Під час свого ув'язнення, коли його везли до Риму для страти, Ігнатій написав сім листів до різних християнських громад. У цих посланнях він закликав до єдності вірних, вірності єпископам, боротьби з єресями й мужності в сповідуванні віри. Ці листи стали важливими пам’ятками ранньохристиянської літератури.

Ігнатія було засуджено до страти під час правління імператора Траяна (98–117). 107 року його доставили до Риму, де віддали на розтерзання диким звірам у Колізеї. За переданням, він зустрів смерть з великою мужністю, молячись за Церкву й вірян.

Прикмети 20 грудня

Народні прикмети 20 грудня / Фото: Unsplash

Сніжить — снігопади триватимуть до самого Нового року.

Чим більше на деревах снігу — тим буде багатший урожай наступного року.

Дощить — до Різдва морозів не буде.

Що завтра не можна робити

Цього дня забороняється вбивати павуків, цим ви накличите на себе біди. Не варто підвищувати голос на коней, а також їздити верхи, тому що це несприятливий день для такого.

Що можна робити завтра

Цього дня починають випікати тісто до Різдва. Існувала цікава традиція, щоб страва вийшла максимально смачною. Жінки, які займалися випіканням, одягали навиворіт кожух і так готували.

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