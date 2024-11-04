5 неймовірно гарних кімнатних рослин, які цвітуть цілий рік

Кімнатні квіти створюють атмосферу затишку та краси у кожному домі, а ще чудово очищують повітря та піднімають настрій.
Особливу любов завойовують ті кімнатні рослини, які цвітуть цілий рік. Якщо правильно підібрати квіти, то можна створити справжній квітучий оазис у своєму домі. Звичайно, варто пам’ятати про те, що рослини робитимуть невелику перерву між цвітінням, щоб відпочити й відновитися. Розповідаємо, які кімнатні рослини цвітуть упродовж усього року.
Які кімнатні рослини цвітуть цілий рік
- Герань. Ця квітка напевно є на підвіконні кожної господині. За правильного догляду вона цвістиме взимку, навесні, влітку й восени. Особливих умов для догляду герань не потребує, однак вона любить багато сонячного світла та регулярний полив.
- Спатифілум. Рослина досить невибаглива, любить вологу й тепло, тому її краще тримати там, де немає протягів. Квіти спатифілума ніжні та прекрасні, якщо рослина не хворіє, то цвістиме постійно.
- Азалія має рясне цвітіння. Зазвичай вона квітне навесні та влітку, та якщо її тримати в комфортних умовах, де багато світла, то вона випускатиме квіти восени і взимку.
- Фіалка. Це вкрай популярна кімнатна рослина, яка має прекрасні квіти різноманітних кольорів. Фіалка квітне упродовж усього року. Рослина невибаглива у догляді, однак не любить прямих сонячних променів.
- Бегонія також дуже популярна кімнатна рослина, яка квітне упродовж усього року. Вона має барвисті гарні квіточки, не вимагає особливого догляду, але її треба не забувати регулярно поливати.
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