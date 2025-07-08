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Чому деякі дерева варто обрізати ще влітку: поради експертів
Літня обрізка — це профілактика загущення та захист від хвороб, а не лише турбота про врожай. Вона дає змогу краще контролювати стан дерева й уникнути помилок, які можуть коштувати плодів наступного сезону.
У серпні плодові дерева потребують легкої формувальної обрізки. Це не лише покращує якість плодів цьогоріч, а й закладає основу для рясного врожаю наступного сезону.
Про це повідомили в University of Minnesota Extension.
На відміну від весняного обрізання, літнє втручання не стимулює активного росту нових пагонів. Навпаки — дає змогу зупинити небажане розростання та перенаправити сили дерева на зміцнення плодових гілок. До того ж повітря та сонце легше проникають у середину крони, що знижує ризик грибкових уражень.
Які дерева можна обрізати влітку
Найкраще літню обрізку переносять такі культури, як:
Яблуні — видаляють вертикальні жирові пагони, що не приносять плодів;
Груші — вкорочують гілки, які ростуть усередину;
Сливи та аличі — проріджують крону, стимулюючи закладку плодових бруньок;
Персики — скорочують довгі пагони, що виснажують дерево;
Вишні й черешні — обрізають після збору врожаю, якщо цього не зробили раніше.
Як правильно обрізати гілки влітку
У серпні обрізка має бути помірною. Важливо залишати щонайменше п’ять листків на кожному цьогорічному прирості. Щоб стимулювати розгалуження, верхівки пагонів варто обрізати з залишенням одного-двох листків. Також допустиме легке прищипування або надламування гілок для зміни напрямку росту.
Обов’язково видаляють хворі, поламані чи сухі гілки. Працювати варто лише у похмуру, суху погоду — зранку або ввечері. У спеку чи перед дощем обрізати не рекомендується.
Інструменти повинні бути чистими та гострими. Перед використанням їх обробляють спиртом або слабким розчином марганцівки.
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