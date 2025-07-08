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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
279
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2 хв

Чому деякі дерева варто обрізати ще влітку: поради експертів

Літня обрізка — це профілактика загущення та захист від хвороб, а не лише турбота про врожай. Вона дає змогу краще контролювати стан дерева й уникнути помилок, які можуть коштувати плодів наступного сезону.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Яблуня

Яблуня / © Unsplash

У серпні плодові дерева потребують легкої формувальної обрізки. Це не лише покращує якість плодів цьогоріч, а й закладає основу для рясного врожаю наступного сезону.

Про це повідомили в University of Minnesota Extension.

На відміну від весняного обрізання, літнє втручання не стимулює активного росту нових пагонів. Навпаки — дає змогу зупинити небажане розростання та перенаправити сили дерева на зміцнення плодових гілок. До того ж повітря та сонце легше проникають у середину крони, що знижує ризик грибкових уражень.

Які дерева можна обрізати влітку

Найкраще літню обрізку переносять такі культури, як:

  • Яблуні — видаляють вертикальні жирові пагони, що не приносять плодів;

  • Груші — вкорочують гілки, які ростуть усередину;

  • Сливи та аличі — проріджують крону, стимулюючи закладку плодових бруньок;

  • Персики — скорочують довгі пагони, що виснажують дерево;

  • Вишні й черешні — обрізають після збору врожаю, якщо цього не зробили раніше.

Як правильно обрізати гілки влітку

У серпні обрізка має бути помірною. Важливо залишати щонайменше п’ять листків на кожному цьогорічному прирості. Щоб стимулювати розгалуження, верхівки пагонів варто обрізати з залишенням одного-двох листків. Також допустиме легке прищипування або надламування гілок для зміни напрямку росту.

Обов’язково видаляють хворі, поламані чи сухі гілки. Працювати варто лише у похмуру, суху погоду — зранку або ввечері. У спеку чи перед дощем обрізати не рекомендується.

Інструменти повинні бути чистими та гострими. Перед використанням їх обробляють спиртом або слабким розчином марганцівки.

Раніше ми писали, чи можна ділитися розсадою з сусідами за народними прикметами.

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