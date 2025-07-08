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Старіння за графіком: як змінюється тіло у 45, 60 і 75 років
Вік — не лише цифра. Старіння має три критичні точки, які змінюють функції організму.
Старіння людського тіла має три критичні точки — саме на цих рубежах в організмі відбуваються кардинальні зміни. Про це повідомили науковці, які дослідили, як з віком знижується здатність до регенерації, накопичуються хронічні хвороби й послаблюється захист органів.
Про це пише Storinka.
Перший переломний момент — у 45 років, коли завершується репродуктивна функція.
У 60 зазвичай з’являються щонайменше три хронічні захворювання — через зменшення ділення клітин і регенерації тканин.
А у 75 років організм втрачає ключові захисні функції, що вражає навіть стійкі до старіння органи, зокрема головний мозок.
Вчені зазначають: це усереднені вікові межі, і багато залежить від способу життя. Але розуміння цих етапів допомагає краще готуватися до змін і зберігати якість життя довше.
Нагадаємо, старіння — це природний процес, який неминуче супроводжує наше життя. Однак те, як ми його сприймаємо і проживаємо, значною мірою залежить не лише від фізичного стану, а й від нашого психологічного здоров’я.
У сучасному світі, де стрес став постійним супутником щоденної рутини, здатність залишатися спокійними та врівноваженими навіть у дрібних ситуаціях — справжній ключ до гармонійного, активного й довгого життя.