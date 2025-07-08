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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
436
Час на прочитання
1 хв

Науковці назвали найкорисніший хліб, який треба їсти якомога частіше

Якщо ви досі вважаєте, що сірий чи цільнозерновий хліб — це найкращий вибір на кожен день, то науковці мають зовсім інші аргументи.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Який хліб найкорисніший

Який хліб найкорисніший / © www.freepik.com/free-photo

Який хліб найкорисніший для щоденного вживання

За висновками експертів з Гарвардської школи охорони здоров’я, хліб із пророщеного зерна, іноді його ще називають «живим» хлібом, є найкориснішим. Він виготовляється не з борошна, а з меленого пророщеного зерна пшениці, жита чи ячменю. Такий хліб має:

  • більше клітковини й білка;

  • нижчий глікемічний індекс, що вкрай корисно для контролю рівня цукру в крові;

  • високу концентрацію вітамінів групи B, мінералів та антиоксидантів;

  • краще засвоюється шлунково-кишковим трактом.

Чому варто їсти саме пророщений хліб

  • Покращує травлення. Завдяки високому вмісту ферментів і клітковини такий хліб стимулює здорову мікрофлору кишківника.

  • Стабілізує рівень цукру в крові. Через низький глікемічний індекс цей продукт підходить навіть людям із предіабетом та інсулінорезистентністю.

  • Знижує холестерин. Регулярне вживання живого хліба допомагає зменшити «поганий» холестерин у крові.

  • Довге насичення. Такий хліб справді насичує, а не викликає різкі стрибки апетиту, як це буває з білим хлібом.

Який хліб не варто їсти

  • Білий хліб із борошна вищого ґатунку майже не містить корисних речовин і швидко підвищує рівень цукру в крові.

  • Хліб із додаванням цукру, маргарину, консервантів може провокувати запалення, зайву вагу та порушення обміну речовин.

  • Хліб із карамелізованою скоринкою часто містить акриламід — шкідливу речовину, яка утворюється під час надмірного запікання.

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Дата публікації
Кількість переглядів
436
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