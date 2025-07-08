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- Здоров’я
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Науковці назвали найкорисніший хліб, який треба їсти якомога частіше
Якщо ви досі вважаєте, що сірий чи цільнозерновий хліб — це найкращий вибір на кожен день, то науковці мають зовсім інші аргументи.
Який хліб найкорисніший для щоденного вживання
За висновками експертів з Гарвардської школи охорони здоров’я, хліб із пророщеного зерна, іноді його ще називають «живим» хлібом, є найкориснішим. Він виготовляється не з борошна, а з меленого пророщеного зерна пшениці, жита чи ячменю. Такий хліб має:
більше клітковини й білка;
нижчий глікемічний індекс, що вкрай корисно для контролю рівня цукру в крові;
високу концентрацію вітамінів групи B, мінералів та антиоксидантів;
краще засвоюється шлунково-кишковим трактом.
Чому варто їсти саме пророщений хліб
Покращує травлення. Завдяки високому вмісту ферментів і клітковини такий хліб стимулює здорову мікрофлору кишківника.
Стабілізує рівень цукру в крові. Через низький глікемічний індекс цей продукт підходить навіть людям із предіабетом та інсулінорезистентністю.
Знижує холестерин. Регулярне вживання живого хліба допомагає зменшити «поганий» холестерин у крові.
Довге насичення. Такий хліб справді насичує, а не викликає різкі стрибки апетиту, як це буває з білим хлібом.
Який хліб не варто їсти
Білий хліб із борошна вищого ґатунку майже не містить корисних речовин і швидко підвищує рівень цукру в крові.
Хліб із додаванням цукру, маргарину, консервантів може провокувати запалення, зайву вагу та порушення обміну речовин.
Хліб із карамелізованою скоринкою часто містить акриламід — шкідливу речовину, яка утворюється під час надмірного запікання.