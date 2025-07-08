Почему некоторые деревья стоит обрезать еще летом: советы экспертов

Яблоня / © Unsplash

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В августе плодовые деревья нуждаются в легкой формовочной обрезке. Это не только улучшает качество плодов в этом году, но и закладывает основу для обильного урожая следующего сезона.

Об этом сообщили в University of Minnesota Extension.

В отличие от весенней обрезки, летнее вмешательство не стимулирует активного роста новых побегов. Наоборот — позволяет остановить нежелательное разрастание и перенаправить силы дерева на укрепление плодовых ветвей. К тому же воздух и солнце легче проникают внутрь кроны, что снижает риск грибковых поражений.

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Какие деревья можно обрезать летом

Лучше всего летнюю обрезку переносят такие культуры, как:

Яблони — удаляют вертикальные жировые побеги, которые не приносят плодов;

Груши — укорачивают ветви, которые растут внутрь;

Сливы и алычи — прореживают крону, стимулируя закладку плодовых почек;

Персики — укорачивают длинные побеги, истощающие дерево;

Вишни и черешни — обрезают после сбора урожая, если этого не сделали раньше.

Как правильно обрезать ветки летом

В августе обрезка должна быть умеренной. Важно оставлять не менее пяти листьев на каждом нынешнем приросте. Чтобы стимулировать ветвление, верхушки побегов следует обрезать с оставлением одного-двух листьев. Также допустимо легкое прищипывание или надламывание ветвей для изменения направления роста.

Обязательно удаляют больные, поломанные или сухие ветви. Работать стоит только в пасмурную, сухую погоду — утром или вечером. В жару или перед дождем обрезать не рекомендуется.

Инструменты должны быть чистыми и острыми. Перед использованием их обрабатывают спиртом или слабым раствором марганцовки.

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