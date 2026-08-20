Чому задня стінка холодильника постійно обмерзає: як цього уникнути

Як уникнути намерзання льоду в холодильнику / © pixabay.com

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Тонкий шар інію на задній стінці холодильника може бути цілком нормальним явищем, особливо в моделях із крапельною системою розморожування. Під час роботи компресора поверхня охолоджується, волога з повітря конденсується на ній і замерзає. Коли компресор вимикається, лід тане, а вода стікає у спеціальний дренажний отвір. Проблема виникає тоді, коли задня стінка постійно вкривається товстим шаром льоду або снігу, а продукти починають підмерзати. Це може свідчити про неправильну експлуатацію холодильника чи несправність.

Коли іній на задній стінці є нормою

У холодильниках із автоматичним крапельним розморожуванням поява невеликої кількості інію під час роботи компресора — нормальний процес. Задня стінка є частиною системи охолодження, тому вона періодично стає дуже холодною.

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Після того як компресор припиняє працювати, намерзання поступово відтає. Вода повинна стікати через дренажний отвір у спеціальну ємність над компресором, де згодом випаровується.

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Тому невеликі краплі води або тонкий шар інію, який періодично зникає, самі по собі не означають, що холодильник зламався.

Чому задня стінка може обмерзати занадто сильно

Надто низька температура. Одна з найпоширеніших причин — надмірне охолодження. Якщо регулятор встановлено на дуже низьку температуру, компресор може працювати довше, а задня стінка сильніше обмерзати. Для більшості холодильників оптимальною температурою в основному відділенні вважається приблизно +3…+5 °C, але конкретне значення залежить від моделі та рекомендацій виробника. Не варто постійно встановлювати мінімальне значення лише для того, щоб продукти «краще зберігалися». Надмірний холод не завжди означає кращі умови зберігання.

Гарячі страви всередині холодильника. Каструля з гарячим супом або щойно приготовлена страва значно підвищує вологість усередині камери. Пара конденсується на холодних поверхнях, зокрема на задній стінці, а потім перетворюється на лід. Перед тим як ставити їжу в холодильник, її потрібно охолодити до прийнятної температури. Водночас не варто залишати готові страви надовго при кімнатній температурі — краще дати їм трохи охолонути й своєчасно прибрати на зберігання.

Часте відкривання дверцят. Щоразу, коли дверцята відчиняються, у холодильник потрапляє тепле й вологе повітря. Якщо це відбувається дуже часто або дверцята залишаються відкритими надовго, волога осідає на холодній задній стінці та замерзає. Тому варто заздалегідь визначитися, що саме потрібно дістати, і не тримати холодильник відкритим без необхідності.

Продукти стоять впритул до задньої стінки. Це ще одна поширена причина, про яку часто забувають. Якщо упаковки, овочі чи контейнери торкаються холодної задньої поверхні, вони можуть підмерзати. Крім того, продукти заважають нормальній циркуляції холодного повітря. Між їжею та задньою стінкою бажано залишати невеликий проміжок, якщо це передбачено конструкцією конкретної моделі. Особливо важливо не притискати до стінки продукти, які легко пошкоджуються морозом: зелень, деякі овочі, фрукти та молочні продукти.

Перевірте дренажний отвір. Якщо вода після відтавання не може нормально піти, на дні холодильного відділення може накопичуватися рідина, а згодом утворюватися лід. Дренажний отвір зазвичай розташований у нижній частині задньої стінки. Його потрібно періодично оглядати та переконуватися, що він не забитий залишками їжі, пилом або іншими забрудненнями. Для очищення краще використовувати спосіб, передбачений виробником. Не варто проштовхувати всередину отвору гострі металеві предмети, дріт чи ніж — так можна пошкодити систему відведення конденсату.

Перевірте ущільнювач на дверцятах. Пошкоджена або забруднена гумова прокладка дверцят може стати причиною постійного надходження теплого повітря в холодильник. Перевірити її можна простим способом: вставити аркуш паперу між ущільнювачем і корпусом та закрити дверцята. Якщо папір легко витягується в місці, де дверцята мають щільно прилягати, варто перевірити стан ущільнювача. Гуму потрібно регулярно очищати від крихт і забруднень. Якщо вона деформована, потріскалася або перестала щільно прилягати, може знадобитися заміна.

Не перевантажуйте холодильник. Надмірна кількість продуктів також може заважати правильній циркуляції повітря. Не потрібно заповнювати камеру так, щоб паковання перекривали вентиляційні отвори або щільно притискалися одна до одної. Холодильнику потрібен простір для нормального розподілу холодного повітря. Організоване розміщення продуктів допомагає підтримувати стабільнішу температуру та полегшує пошук необхідної їжі.

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